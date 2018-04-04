台維斯盃改制 選手讚減輕身體負擔

（中央社記者龍柏安台北4日電）台灣男網球員近來很忙，明、後天打完台維斯盃保級戰後，馬上又要轉戰華國三太子男網挑戰賽，男單好手楊宗樺認為，台維斯盃今年改制後對球員身體負擔減少，因此不用太擔心。



2018台維斯盃亞太區第2級保級賽，將於4月6、7日在台北網球中心登場，將由地主中華隊出戰伊朗，而華國三太子盃則「無縫接軌」，於4月7日至15日續戰。



台灣男網球員一年到頭在世界各地征戰，難得有機會在台灣聚首，更重要的是能在家鄉父老面前獻藝，好在今年台維斯盃更改賽制，對地主球員來說是一大利多。



台維斯盃共要進行5點對決先拿3點者勝，過去比賽分成3天，今年濃縮改為2天，首日先打2場單打，次日雙打結束後，再進行最後2點單打，且只要前4點打完提前分出勝負，最後1點可不用再打，且每點比賽也由過去的5盤3勝制，改成3盤2勝制。



今年台維斯盃中華隊5名國手，全都有報名參加三太子盃，「小胖」楊宗樺就說：「我們從一週前就開始準備，不過台維斯盃今年從5盤3勝制改成3盤2勝制後，對選手身體的負擔小很多，我覺得這是個很好改變。」



中華隊球員，全都附和楊宗樺的論點，男雙好手彭賢尹也說：「5盤3勝制真的還是比較累。」而今年才轉入職業的小將許育修，則是抱著學習的心情來面對接連2場比賽，他說：「第1次參加台維斯盃，能跟前輩一起參加訓練，收獲非常多，也希望下週轉戰三太子盃，能有很好的結局。」（編輯：方沛清）1070404