對決老東家 悍將陳鴻文107球復仇奪首勝

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯新北4日電）中華職棒富邦悍將投手陳鴻文今年轉戰富邦，今天首度對決老東家中信兄弟，繳出7.2局無失分優質先發成績，僅被敲3支安打，用107球摘下首勝，成功復仇，終場以6比0完封中信。



去年遭中信兄弟釋出蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙等5人今年轉披富邦悍將戰袍，被外界形容為「復仇者聯盟」，富邦今天派出陳鴻文掛帥主投，成功炒熱話題，吸引1萬2150人進場，中華職棒本季首度滿場的比賽。



由於陳鴻文距離前一場先發僅休息4天，富邦悍將總教練葉君璋賽前原先設定讓陳鴻文投約80球，但陳鴻文狀況不錯，前7局僅讓中信兄弟擊出2支安打，8局上續投，被代打林書逸敲出安打；2出局後，再對王威晨投出保送，富邦換上羅嘉仁中繼，仍投出保送，形成滿壘，最後靠著賴鴻誠登板救援，才化解失分危機。



陳鴻文投7.2局無失分，被敲出3安打，2次保送，飆出7次三振，僅用107球，拿下轉隊後首場勝投。第8局走下投手丘時，蔣智賢也上前拍背鼓勵，而陳鴻文走回休息室前，還特別向場邊球迷鞠躬。



富邦悍將3局下靠著李宗賢高飛犧牲打、胡金龍安打帶有1分打點，攻下2分，第7、8局合計再添4分，終場富邦就以6比0擊敗中信兄弟。



「復仇者聯盟」成員蔣智賢、張正偉今天對戰老東家同樣都有安打的演出，各敲出1、2支安打。（編輯：梁君棣）1070404