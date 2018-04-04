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對決老東家奪勝 陳鴻文平常心[影]

發稿時間：2018/04/04 21:03

最新更新：2018/04/04 21:16

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影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯新北4日電）投手陳鴻文今年轉戰富邦，今天首度對決老東家中信兄弟就拿下勝投，陳鴻文抱著平常心地說，這只是120場比賽其中一場，希望每一場比賽都能表現很好。

富邦悍將今年例行賽首度與中信兄弟交手，富邦特別推出陳鴻文先發，總教練葉君璋直說，「老天自己安排的」，他解釋原先有考慮讓黃亦志先發，但黃亦志僅休息3天，而若讓洋投布魯斯先發，又得調一名球員至二軍，因此陳鴻文是最好的人選。

陳鴻文今天對戰中信兄弟，主投7.2局無失分僅被敲3支安打，用107球摘下首勝，終場富邦以6比0完封中信，葉君璋形容陳鴻文表現「幾乎完美」。

富邦悍將原先設定讓陳鴻文投約80球，葉君璋表示，由於陳鴻文每局投球數都在控制之內，陳鴻文也希望繼續投，加上對手沒得分，但他強調完全不考慮讓陳鴻文完投，因為投超過80球已經是在冒險。

陳鴻文今天最快球速147公里，葉君璋稱讚，陳鴻文無論控球、球速、球進壘的角度，都投得很好。

首度對上老東家，陳鴻文賽前沒特別多想，只想專注在比賽、與打者對決，陳鴻文表示，這只是120場其中一次先發，感謝教練給予機會，希望每一場比賽都能表現很好。

前7局已投85球，超過教練團原先設定的球數，陳鴻文表示，沒有注意已經投超過80球，第8局登板才注意到用球數。

拿下轉隊後首場勝投，陳鴻文將功勞歸給隊友表現好，包括捕手引導配球、隊友幫忙守備等。（編輯：方沛清）1070404

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