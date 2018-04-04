台東整合收成效 學長學弟東岸聯盟較勁

2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽4日在台東開打，台東縣聯隊（圖）首場比賽與台東大學白隊交手，台東縣聯隊先發投手余謙8局好投，率隊以9比2拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年4月4日

（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽台東縣聯隊首場比賽與台東大學白隊交手，台東縣聯隊先發投手余謙8局好投，率隊以9比2拿勝；台東整合收成效，看著學長、學弟同場較勁，教練團深感欣慰。



此次比賽台東體中分兩支球隊報名參加，由台東體中與成功商水組成台東縣聯隊，台東體中紅隊則由低年級球員組隊；台東縣聯隊主要為今年玉山盃青棒國內選拔賽備戰，總教練葉明嘉表示，此次盃賽是很好的測試機會，比賽結束後會再評估，有可能也會再從台東體中紅隊中拉幾名球員參加選拔賽。



這個比賽雖為青棒層級邀請賽，也開放台東大學組兩隊參賽，希望藉此提高比賽強度，台東縣聯隊首戰與東大白隊交手，葉明嘉很欣慰，台東近年積極耕耘，希望留著在地球員，今天東大白隊先發投手賴宇桓就是從台東體中直升大學部的球員。



葉明嘉表示，近年整合收到成效，台東體中球員來源越來越充足，也有更多的球員願意留在台東讀大學，在體育署「花東棒球優先區專案計畫」支持下，從這個學期起提供6個名額，只要台東籍的在地青棒畢業球員直升東大，每人可獲得5萬元獎學金。



今天比賽學長、學弟同場較勁，台東縣聯隊高二投手余謙表現亮眼，投8局僅被敲出4支安打，失掉2分（1分責失分），加上隊友火力支援，台東縣聯隊以9比2擊敗東大白，拿下首場比賽勝利。



葉明嘉表示，余謙本來就是陣中相對穩定的投手，控球、速度的不錯，此批球員是去年玉山盃班底，彼此默契上也很不錯。（編輯：方沛清）1070404



