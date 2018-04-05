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大谷翔平5局轟平 13局喜迎隊友再見轟

發稿時間：2018/04/05 11:47

最新更新：2018/04/05 11:47

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）前一天開轟還遭隊友假裝冷落、開玩笑，美國職棒MLB當紅日籍球星大谷翔平今再度開轟，5局先與隊友開心擊掌，延長賽13局首次嘗到與隊友一起慶祝再見全壘打的滋味。

洛杉磯天使今天在主場3比2擊敗克里夫蘭印地安人，13局敲出再見轟的柯札特（Zack Cozart）成了英雄人物，隊友聚集在本壘板慶賀，大谷翔平也在人群之中，笑容燦爛。

大谷翔平也是這場比賽的勝利功臣之一，他5局下從印地安人「賽揚獎」（Cy Young Award）強投克魯柏（Corey Kluber）手中敲出2分全壘打。天使有他這一棒，才能以2比2追平比數。

大谷翔平昨天首次以打者身分在主場亮相，第一個打席就敲出3分全壘打，大聯盟生涯首轟。當下觀眾氣氛沸騰，但他跑回休息區時，卻不見隊友相迎，原來是大家故意鬧他，故作冷落。

大谷翔平今天5局下再度開轟，隊友收起玩心，一擁而上討擊掌。他這棒不只追平比數，挨打的苦主還是去年美國聯盟年度最佳投手「賽揚獎」得主克魯柏。

路透社報導，克魯柏前4局沒有被敲任何安打，直到5局下一人出局，西蒙斯（Andrelton Simmons）才靠著突襲短打跑出天使這場比賽的首安。

2人出局之後西蒙斯攻上二壘，大谷翔平瞄準克魯柏一記92英里（148公里）快速球，把球送出中外野大牆。克魯柏共投7局被敲3支安打、失2分，唯一的敗筆就是大谷這球。

天使全場3分都靠全壘打火力，8名後援投手也是這場勝利的無名英雄，這場比賽牛棚共負擔了8.1局投球，只被敲2支安打，沒有讓印地安人攻下任何分數。

大谷翔平1日以投手身分先發登板，對奧克蘭運動家拿下勝投，下一場先發投球是8日在主場的首次登板，對手同樣是運動家。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070405

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