76人拔活塞12連勝 NBA東區8強出爐

NBA費城76人隊以115比108擊敗底特律活塞隊，拿下12連勝。（圖取自NBA費城76人隊推特twitter.com/sixers）

（中央社記者李晉緯台北5日綜合報導）NBA費城76人隊今天靠瑞迪克攻下25分的帶領，以115比108擊敗底特律活塞拿下12連勝，東區晉級季後賽的8強也隨之出爐，活塞無緣季後賽。



東區前進季後賽的8強，依目前的戰績依序是多倫多暴龍、波士頓塞爾提克、克里夫蘭騎士、費城76人、印第安那溜馬、邁阿密熱火、華盛頓巫師、密爾瓦基公鹿。



瑞迪克（J.J. Redick）此役首節包括在三分線外的4投3中在內，攻下追平個人本季單節最高的13分，帶領76人以36比28領先，次節76人再打出29比21攻勢，上半場以65比49領先。



第3節比賽雙方勢均力敵，決勝節活塞回神打出37比27攻勢，但已無力回天，最終76人就以115比108擊敗活塞。76人將連勝紀錄推進到12場，輸球的活塞則確定與季後賽無緣。



此役76人以轟下25分的瑞迪克得分最高，貝里納利（Marco Belinelli）貢獻19分，西蒙斯（Ben Simmons）也有16分進帳。



活塞的托利佛（Anthony Tolliver）攻下25分、強生（Stanley Johnson）貢獻19分，布拉克（Reggie Bullock）則獲得15分。（編輯：黃瑞弘）1070405