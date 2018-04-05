東岸聯盟練兵 台中市隊投打失調2連敗

（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽台中市聯隊今天與台東大學藍隊交手，投手群無法壓制，加上守備不幫忙，終場以0比12被扣倒、吞下2連敗。教練廖宏淵表示，球員心態需調整，也盼藉此磨練。



台中市聯隊此次由西苑高中和興大附農共同組隊，昨天比賽台中市聯隊不敵穀保家商隊，今天與東大藍隊交手，由邱志鵬先發，邱志鵬首局遇亂流，隊友守備接連失誤、保送、接連被敲安打，失掉4分。



邱志鵬2局仍未穩住陣腳，接連被敲安打，2人出局後由黃紹睿接手中繼，但仍無法壓制，先被敲出全壘打，再接連被敲安打，一個出局數都沒有抓到就退場。東大藍隊單局再拿6分、奠定勝基。



台中市聯隊吞下2連敗，教練廖宏淵表示，這兩場比賽失誤太多，打擊也發揮得不好，投手部分控球還需要加強，邱志鵬好壞球比較明顯，讓打者太好掌握，要再修正。



擔任興大附農教練的廖宏淵表示，平時球隊也常跟台體大棒球隊打交流賽，對於層級比較高的大學隊並不會有太大的適應問題，但球員心態需要調整，「因為和大學隊打，還沒打就想著會輸，還是要再加強。」



此次比賽被視為5月陸續開打的青棒國手選拔賽前哨戰，廖宏淵也表示，主要也是希望透過高強度比賽，磨練陣中一年級球員經驗。（編輯：黃瑞弘）1070405