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暴龍拿56勝 拚東區龍頭與隊史勝場紀錄

發稿時間：2018/04/05 13:41

最新更新：2018/04/05 13:41

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（中央社記者李晉緯台北5日綜合報導）NBA東區排名前二的暴龍、塞爾蒂克今天正面交鋒，暴龍以96比78擊敗塞爾蒂克，單季勝場數追平隊史紀錄，再獲一勝就能打破紀錄，並成為本季東區龍頭。

波士頓塞爾蒂克在莫里斯（Marcus Morris）帶領下，首節以20比14領先，但暴龍次節打出29比13攻勢，以43比33領先，之後暴龍保持領先，最終以96比78贏球，累積56勝22敗持續排在東區第一。

暴龍今天贏球，追平2015-16球季創下的56勝隊史紀錄，接下來只要再贏一場比賽，就能創造隊史新猷，並確定坐上本季東區龍頭。

暴龍的德羅森（DeMarDeRozan）今天攻下全隊最高16分，伊巴卡（Serge Ibaka）、范佛利特（Fred VanVleet）各獲15分；塞爾蒂克的莫里斯轟下全場最高21分，孟羅（Greg Monroe）、霍福德（Al Horford）分別拿下17分、16分。

費城76人今天擊敗底特律活塞後，東區晉級季後賽8強的球隊出爐，依目前排名依序是多倫多暴龍、波士頓塞爾蒂克、克里夫蘭騎士、費城76人、印第安那溜馬、邁阿密熱火、華盛頓巫師、密爾瓦基公鹿；但騎士、76人戰績同為48勝30敗，第3種子誰屬仍未明朗。（編輯：陳怡璇）1070405

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