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富邦蔣智賢短打拚上壘 史耐德樂見

發稿時間：2018/04/05 17:41

最新更新：2018/04/05 17:41

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（中央社記者黃巧雯新北5日電）中信兄弟昨天7局下面對富邦悍將蔣智賢打擊，內野移防，反而讓蔣智賢靠突襲短打上壘。中信總教練史耐德今天說，蔣智賢的可怕在於有長打實力，希望蔣智賢都用短打，傷害較小。

富邦悍將今天在主場新莊球場繼續與中信兄弟交手，蔣智賢昨天4打數一安打，唯一安打就是靠著突襲短打上壘，連總教練葉君璋都說：「應該很多人都嚇一跳。」

昨天中信兄弟7局下內野往右邊移防佈陣，反而讓蔣智賢突襲短打成功，但史耐德仍說，未來內野會持續佈陣，他認為蔣智賢可怕之處在於能把球擊很遠，具有長打實力，希望蔣智賢每次都用短打的方式，除了對中信兄弟傷害較小外，也是個好消息。

對於蔣智賢為求上壘，採取採取短打，葉君璋表示，蔣智賢瞭解自己近況不佳，又想要幫助球隊，否則若蔣智賢狀況好，上壘對蔣智賢來說很簡單。

中信兄弟近期得點圈有人時，得分效率不彰，吞下3連敗，史耐德指出，關鍵在於球員給自己壓力太大，他認為與其想著要把分數送回來，不如思考如何選擇好的攻擊球路進行攻擊。

面對富邦悍將今天先發投手布魯斯，中信兄弟此役除了讓王勝偉改打第2棒外，也增加左打應戰，先發打線加入蘇緯達、林書逸。史耐德表示，蘇緯達、林書逸先前代打表現優異，因此給予兩人先發機會證明身手。

談到吳東融近期守備不穩定，讓守二壘的王勝偉改守游擊，史耐德強調，沒有懷疑吳東融守備能力，主因為吳東融近況不佳，進而影響打擊表現，因此暫時讓吳東融喘口氣。（編輯：吳協昌）1070405

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