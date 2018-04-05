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天賦加努力 中信外籍教練看好大谷翔平

發稿時間：2018/04/05 19:01

最新更新：2018/04/05 19:15

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zoom in 美國職棒天使隊日籍球星大谷翔平繼首勝入袋後，連兩場開轟，中華職棒中信兄弟打擊教練普力斯（圖）認為，以大谷翔平天賦，若能持續精進，可在大聯盟生存很久。中央社記者黃巧雯攝　107年4月5日美國職棒天使隊日籍球星大谷翔平繼首勝入袋後，連兩場開轟，中華職棒中信兄弟打擊教練普力斯（圖）認為，以大谷翔平天賦，若能持續精進，可在大聯盟生存很久。中央社記者黃巧雯攝　107年4月5日

（中央社記者黃巧雯新北5日電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平繼首勝入袋後，連兩場開轟，中華職棒中信兄弟打擊教練普力斯看好大谷翔平的天分，若繼續精進，可在大聯盟生存很久。

儘管「投打二刀流」的大谷翔平春訓期間不理想，外界不看好，但在大聯盟剛開季沒多久，首安、首勝就相繼開張，還連兩天敲出全壘打。

普力斯（Jim Presley）表示，春訓對大聯盟選手來說主要是在調整，以他在中職身為打擊教練，也不樂見球員在春訓期間打太好，應逐漸調整狀況，並在開季時將狀況調整百分之百。

普力斯認為，以大谷翔平天賦，若能持續精進，可在大聯盟生存很久，且可望媲美日籍球星松井秀喜、田中將大、鈴木一朗。

普力斯同樣讚賞台灣選手的潛力，他過去曾擔任美國職棒巴爾的摩金鶯隊打擊教練，與台灣旅美棒球好手陳偉殷同隊，他認為陳偉殷是台灣選手具有很好資質的例子之一。

觀察中職球員，普力斯點名富邦悍將林益全、蔣智賢等人的打擊技巧、基本動作讓他印象深刻，若有機會旅美，給兩人一些時間變得更成熟，他看好林益全、蔣智賢在大聯盟會有很好的發展。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070405

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