棒打老東家 蔣智賢再見安打復仇

（中央社記者黃巧雯新北5日電）中華職棒富邦悍將蔣智賢今天對戰老東家中信兄弟，除了轟出兩分砲外，9局下用再見安打，為富邦拿下勝利，終場富邦以7比6驚險擊敗中信兄弟。



富邦與中信兩大金控對決，今天繼續在新莊球場交手，吸引1萬572名觀眾入場，連2場人數破萬。去年遭中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、林煜清，今年轉隊富邦悍將，被外界形容「復仇者聯盟」，今天也同場出賽。



中信兄弟洋投賽格威本季第3度先發，前2次先發都投不滿5局就退場，今天投6.1局失3分，被敲出7支安打，包括蔣智賢4局下兩分砲，將比數追成3比3平手。



富邦悍將洋投布魯斯先發投5局失3分退場，倪福德接手中繼2局，第7局被王勝偉轟出兩分砲，中信反以5比3領先。



富邦林煜清第8局登板投1局無失分，沒被敲出安打，還飆出2次三振，羅嘉仁9局上後援失1分，富邦3比6落後。



中信兄弟9局下換上王鴻程後援，富邦展開大反攻，林益全安打追回一分，蔣智賢在滿壘情況下敲出再見安打，一口氣灌進3分，終場富邦7比6贏球。



富邦悍將總教練葉君璋表示，儘管布魯斯控球有些問題，但表現比預期好，狀況已達到原本8成。



談到富邦連續兩天與中信兄弟交手，氣氛緊繃，葉君璋認為：「職業棒球本來就是應該這樣子的感覺，畢竟要對球迷負責。」



對於首度對決老東家，林煜清沒什麼特別想法，他僅想著，「上場要把分數凍結，球隊贏球最重要」。



今年轉隊至富邦的林煜清，他提到今年身體狀況比之前都還好，多虧總教練葉君璋、投手教練郭勇志協助調整動作，他坦言幫助蠻大的。（編輯：吳協昌）1070405