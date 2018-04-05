淘汰衛冕軍達欣 富邦闖SBL季後賽次輪

（中央社記者李晉緯台北5日電）SBL季後賽首輪富邦勇士今天砍進11記三分球，以77比69擊敗尋求衛冕的台北達欣工程，以3比2拿下系列賽，闖進季後賽次輪。



第15季超級籃球聯賽季後賽首輪，富邦對達欣的系列賽賽前雙方打成2比2平手，今天對雙方而言都是背水一戰。



富邦首節在蔡文誠7分，搭配楊興治5分的帶領下，以22比15領先達欣，次節林書緯、張伯維聯手攻下13分，達欣則靠蘇翊傑9分力抗；整個上半場富邦壓制達欣外線的戰術奏效，讓達欣在三分線外10投盡墨，半場打完富邦以35比31領先達欣。



比賽進入下半場，林書緯在第3節的外線火力大爆發，4投3中獨得9分，率領富邦打出單節21比14的攻勢，以56比45，帶著兩位數領先進入第4節。



第4節「台灣噴射機」張宗憲獨拿11分，包括兩記三分球，帶領富邦穩住戰局，最終以77比69擊敗達欣，以3勝2負闖進季後賽次輪。



賽後張宗憲表示，今天前3節隊友發揮得很好，所以他盡量助攻給隊友，才讓自己的得分集中在第4節。至於今天的致勝關鍵，他認為布拉（Sim Bhullar）絕對是達欣的優勢，但相對來說也是劣勢，他說：「只要快攻布拉就跟不上，所以我們就是盡量把節奏拉快。」



富邦總教練許晉哲認為，系列賽開打時，球隊就先有1負，心理上當然比較放不開，加上例行賽對達欣的戰績也不好，所以打來並不輕鬆，還好今天大家打出無私的球風，所以「團結」可說是今天能贏球晉級的關鍵。



上一季的SBL，達欣在例行賽以21勝9負排名第1，總冠軍賽以直落4擊敗裕隆，獲得隊史第2座SBL總冠軍，富邦則以17勝13負排在第4，季後賽首輪以1比3不敵璞園。（編輯：吳協昌）1070405