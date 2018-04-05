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再見安打復仇 蔣智賢放下心中大石頭[影]

發稿時間：2018/04/05 22:03

最新更新：2018/04/05 22:22

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影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯新北5日電）中華職棒富邦悍將蔣智賢今天用全壘打、再見安打回敬老東家中信兄弟，率領富邦以7比6贏球，也讓蔣智賢鬆一口氣，直呼放下心中大石頭。

富邦悍將與中信兄弟連2天交手，都靠著中信兄弟棄將贏球，富邦繼4日靠著陳鴻文先發7.2局無失分，僅被敲3支安打，用107球摘下勝利後，今天再靠著蔣智賢9局下再見安打贏球。

蔣智賢昨天首度對決老東家中信兄弟，全場僅敲出一支安打，靠著突襲短打上壘，今天面對中信毫不手軟，第4局敲出兩分砲，9局下在滿壘情況下，敲出清壘的再見安打，幫助富邦7比6贏球，賽後拿下單場MVP。

zoom in 中華職棒富邦悍將隊蔣智賢5日面對老東家中信兄弟毫不手軟，第4局敲出兩分砲，9局下在滿壘情況下，敲出清壘的再見安打，率富邦以7比6贏球，賽後拿下單場MVP，讓蔣智賢直呼放下心中大石頭。中央社記者黃巧雯攝　107年4日5日中華職棒富邦悍將隊蔣智賢5日面對老東家中信兄弟毫不手軟，第4局敲出兩分砲，9局下在滿壘情況下，敲出清壘的再見安打，率富邦以7比6贏球，賽後拿下單場MVP，讓蔣智賢直呼放下心中大石頭。中央社記者黃巧雯攝　107年4日5日

原本就想拿下這場MVP的蔣智賢，今天單場4打數2安打1保送，5分打點入袋，讓他如願以償，蔣智賢直呼：「想說悶很久了，因為心裡總是有放不下的石頭，今天終於輪到我。」

蔣智賢在敲出全壘打後，心中的大石頭已放下一大半，9局下上場時，總教練葉君璋特別提醒蔣智賢，鎖定高的球攻擊，蔣智賢隨後敲出再見安打，也讓他終於可以放下心裡的那顆大石頭。

談到這兩天對決老東家，蔣智賢透露，心情相當平靜，他開玩笑地說，「可能是風暴來臨前的平靜」。

對於未來希望在富邦悍將留下哪些紀錄，蔣智賢認為，身體健康最重要，他並不要求紀錄。（編輯：施燕飛/吳協昌）1070405

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