/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹長灘島清明節國道
>rss

廖健富連兩場開轟 桃猿力克統一[影]

發稿時間：2018/04/05 22:50

最新更新：2018/04/05 23:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）Lamigo桃猿隊捕手廖健富近況火熱，今天對戰統一獅隊再度開轟，連2場敲出全壘打，與王柏融、林泓育同場開砲，終場桃猿以7比6擊敗統一獅。

廖健富今天賽前以打擊率4成64、10打點在排行榜上高居第一，累積13支安打，僅次於王柏融，3日對戰統一獅不但首轟出爐，還單場雙響砲。

統一獅洋投瑞安今天首局慘遭砲轟，被王柏融、廖健富各敲一發兩分全壘打，猿隊2局下再攻下2分後，林泓育第8局也敲出陽春砲。

桃猿隊先發投手王溢正今天主投7局失5分，被敲出9支安打，送出5次三振、1次保送，林柏佑、陳禹勳隨後登板後援，僅林柏佑在8局上失1分，終場桃猿隊7比6險勝。

連兩天敲出全壘打的廖健富，本季累計3轟，目前在全壘打排行榜暫居第一，廖健富直言，自己也覺得不可思議，沒有預期可以打得那麼好。

看到廖健富首局在自己之後敲出全壘打，王柏融透露，有叫廖健富繼續加油，替球隊拿下更多勝利。

去年拿下打擊四冠王以及年度MVP的王柏融，對於今年目標，他坦言，沒設定要敲出幾支安打或全壘打，強調穩定出賽、身體健康最重要。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070405

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 廖健富
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP