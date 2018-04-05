廖健富連兩場開轟 桃猿力克統一[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）Lamigo桃猿隊捕手廖健富近況火熱，今天對戰統一獅隊再度開轟，連2場敲出全壘打，與王柏融、林泓育同場開砲，終場桃猿以7比6擊敗統一獅。



廖健富今天賽前以打擊率4成64、10打點在排行榜上高居第一，累積13支安打，僅次於王柏融，3日對戰統一獅不但首轟出爐，還單場雙響砲。



統一獅洋投瑞安今天首局慘遭砲轟，被王柏融、廖健富各敲一發兩分全壘打，猿隊2局下再攻下2分後，林泓育第8局也敲出陽春砲。



桃猿隊先發投手王溢正今天主投7局失5分，被敲出9支安打，送出5次三振、1次保送，林柏佑、陳禹勳隨後登板後援，僅林柏佑在8局上失1分，終場桃猿隊7比6險勝。



連兩天敲出全壘打的廖健富，本季累計3轟，目前在全壘打排行榜暫居第一，廖健富直言，自己也覺得不可思議，沒有預期可以打得那麼好。



看到廖健富首局在自己之後敲出全壘打，王柏融透露，有叫廖健富繼續加油，替球隊拿下更多勝利。



去年拿下打擊四冠王以及年度MVP的王柏融，對於今年目標，他坦言，沒設定要敲出幾支安打或全壘打，強調穩定出賽、身體健康最重要。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070405