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暌違4209天日職先發 松坂大輔吞敗投

發稿時間：2018/04/05 22:57

最新更新：2018/04/05 22:57

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（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）日本職棒中日隊投手松坂大輔暌違4209天後，今天再度在日職登板先發，對戰巨人隊，投5局被敲出8支安打，失3分，在落後時退場休息，終場中日2比3不敵巨人。

松坂大輔回鍋日職加盟軟銀隊後，去年季後被釋出，今年加入中日隊，今天登板先發對戰巨人隊，由於巨人隊台灣旅日球星陽岱鋼日前因被觸身球擊中，左手骨折，昨天遭下放二軍休養，無緣與松坂大輔對決。

松坂大輔今天先發對戰巨人隊，每局都被安打上壘，首局被巨人隊洋砲葛雷諾敲出安打，失一分，中日隨即在1局下追平比數。

松坂大輔3局上再度出現亂流，被巨人隊吉川尚輝、坂本勇人連續敲出安打後，投出四壞保送，儘管即時讓打者敲成雙殺打僅掉一分，避免擴大失分，卻因隊友守備發生失誤，再失一分。

松坂大輔此役投5局用96球，被敲出8支安打失3分（2分自責分），3次保送，送出5次三振，退場休息時，球隊仍以1比3落後。

由於中日隊友打擊火力未串連，僅在6局下追回1分，終場中日2比3輸球，松坂大輔吞下敗投。

松坂大輔前一次在日職登板先發要追溯至西武隊時期2006年9月26日，已暌違4209天，前一次勝投則在2006年9月19日。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070405

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