滑冰練習需北飄 中市府評估建滑冰場

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市競速滑冰選手，在國際上賽事上屢屢奪金，但選手們在台中卻無練習場地，平常練習需早起北上，凌晨才能回家；中市府回應，找尋適當場地闢建合格的練習場，目前評估中。



2018亞洲短道速滑挑戰賽日前在中國大陸廣東東莞舉行，由香港滑冰聯盟主辦，有台灣、印度、香港、中國、韓國等6個國家，共14支隊伍參加，台中代表隊選手獲得3金7銀9銅的成績。國際賽的常客林郁慈、蘇駿朋維持水準，林郁慈在個人賽500公尺拿下銀牌、1000公尺奪金；3000公尺林郁慈、蘇駿朋、林峻頡、蔡嘉瑋混合接力摘下銀牌。



台中市體育總會滑冰委員會主委陳清龍今天表示，目前競速滑冰的各項賽事代表台灣參賽的仍以台中選手為主體，選手們每天按表操課訓練體能與技巧，相當努力，練習的成果也反映在成績上。



陳清龍指出，選手們表現優異，但台中卻沒有場地供他們練習，選手們每周平均2次，早上8時在豐原集合搭車北上，在台北小巨蛋租借場地練習，常常到凌晨才能返家，舟車勞頓，相當辛苦。



陳清龍說，日前市府已有規劃在台中巨蛋內規畫滑冰場，但不知何時巨蛋才能孵出，希望市府能夠加速腳步，協助爭取合格滑冰場，提供選手練習的場地。



台中市政府運動局長王慶堂表示，因台中巨蛋建設期程長，為提供選手正規、合格的練習場地，市府現正尋找其他適合的場地闢建滑冰場，目前評估中。(編輯:孫承武)1070406