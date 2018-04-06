大谷翔平投打跑都厲害 大聯盟評是真貨

大谷翔平這幾天的表現令人刮目相看。大聯盟官網評價他的身手是真材實料，絕非炒作。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯5日專電）美國職棒大聯盟官網今天評價大谷翔平指出，他的「速球」球速逼近百英里，擊球後球飛出速度也破百，跑壘速度每秒近30英尺，他的身手是真材實料，絕非炒作。



春訓期間大谷翔平投打表現不出色，二刀流是否名不虛傳被打問號，但他效力的洛杉磯天使隊始終力挺，認為不能以投手防禦率與打者打擊率等傳統數據，評價這位23歲的美職新秀。



球季揭幕，大谷翔平這幾天的表現令人刮目相看。大聯盟官網報導，昨天天使出戰克里夫蘭印地安人的賽事，大谷翔平擊出包括一支全壘打在內，共3支安打，3次揮棒擊中球的「擊球飛出速度」（Exit Velocity，打者揮棒擊球，球飛出的瞬間球速）都超過百英里。



報導指出，他的擊球飛出速度最快達到112.8英里，當時投手是麥克亞力斯特（Zach McAllister）。大谷是美職首個在一場賽事中，有3次擊球飛出速度都破百的「投手」，而他的大聯盟旅程才開始一個星期。



官網報導，大聯盟去年球季，擊球飛出速度達113英里的球，比例只有0.24%。打席（Plate Appearance）數達20次的658名打者中，只有75人的擊球飛出速度曾達113英里，占比僅11%。



在投球方面，大谷翔平1日美職生涯首次登板先發，首局就投出時速99.6英里的快速直球，之後也有99英里的速球，投到第6局速球的球速仍維持97英里。



官網指出，大聯盟只有6個先發投手去年球季曾多次投出99英里的速球，大谷翔平美職生涯首次先發，6局內就屢屢出現逼近百英里的速球。



根據baseballsavant.com網站統計，去年大聯盟球季，總計投手共投出72萬4626個球，而球速達99英里的投球僅3731個，占比為0.51%。673名投球數超過100的投手中，僅85名投出達99英里的速球，佔13%。



此外，官網指他的跑壘衝刺速度（Sprint Speed）也不容小覷，只是討論不多。



大聯盟球探梅約（Jonathan Mayo）觀察，大谷翔平從本壘衝刺到一壘的腳程約3.9秒，而昨天天使對印地安人的比賽，跑壘速度每秒29.8英尺（相當於約9公尺），高於大聯盟的平均值每秒27英尺。



美職新球季至今，只有46個球員的跑壘速度每秒達29.8英尺。天使另個指定打擊的「大棒子」普侯斯（Albert Pujols），自2015年起的統計至今，跑壘速度在他的職棒生涯中，沒有一次達到每秒29.8英尺。



官網報導認為，球季才開始，各隊陣容仍在調整，大谷的表現足以證明，二刀流的身手貨真價實，並非膨風或炒作。（編輯：廖漢原）1070406