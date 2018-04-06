台維斯盃網球賽 莊吉生樂扛第1點單打

（中央社記者李晉緯台北6日電）網球好手莊吉生7日將在台維斯盃中華對伊朗之戰扛起1點單打的重任，對此他表示，過去兩次打台維斯盃常等到身體冷掉，所以相較之下，他非常樂意扛起第1點單打，因為「熱身完直接打狀態最好」。



台維斯盃亞大2級的比賽，中華隊7日、8日兩天將在主場台北市網球中心迎戰伊朗，賽事在今天抽籤後，確定第1天兩點單打將由莊吉生對上莫丹齊（Amirvala Madanchi）、楊宗樺對上克里德（Shahin Khaledan）。



台維斯盃第2點單打緊接在第1點單打之後進行，莊吉生過去兩次參賽都是第2點單打，他說：「熱身後要等第1點單打結束，有時候前一戰比賽時間長，我甚至等到能先吃點東西再上場，常常身體都等到冷掉了」，所以相較之下，他反而比較喜歡打第1點單打。



對於首次嘗試的任務，莊吉生表示，每場比賽都有壓力，但這次他提早回台備戰，狀況維持得不錯，打第1點又可以在熱身完、身體狀態最好時就出賽，他有信心能幫中華隊拿下勝利。



對於這次對伊朗的戰情，莊吉生說，他過去沒對過伊朗的這些選手，但會跟教練開會，好好研究對戰策略，「這次大家實力都好，如果我跟楊宗樺能在前兩點單打先拿下，後面的比賽大家就會比較輕鬆。」



中華隊隊長（即教練）江勁彥表示，這幾天已看過伊朗練球，技術上中華隊應該具有優勢，加上這次中華隊難得有一週的集訓時間，團隊的氣氛維持得不錯，他會把對伊朗的觀察心得交代選手，希望球員在比賽過程中能把針對性的戰術發揮出來。



另外，第2天的雙打將由謝政鵬與彭賢尹的組合，對上卡干納諾里吉（Mohammad Kargaranoroochi）與秀庫維（Ashkan Shokoofi）的組合；之後兩點單打分由莊吉生對上克里德、楊宗樺對上莫丹齊。（編輯：張銘坤）1070406