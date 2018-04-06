/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹侯友宜長灘島清明節
>rss

林逸達U18東岸聯盟飆生涯最速 首重健康

發稿時間：2018/04/06 14:48

最新更新：2018/04/06 15:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽，高雄市聯隊投手林逸達休息近一年後再於對外正式賽登板投球，速球連發，最快球速約148公里，後援2局替球隊穩守，表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 107年4月6日2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽，高雄市聯隊投手林逸達休息近一年後再於對外正式賽登板投球，速球連發，最快球速約148公里，後援2局替球隊穩守，表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 107年4月6日

（中央社記者謝靜雯台東6日電）高雄市聯隊林逸達，休息近一年正式賽登板投球、速球連發，最快球速約148公里，後援2局替球隊穩守，表現亮眼；林逸達是攻守俱佳的球員，但他現在體會健康最重要。

高雄市聯隊這次由高苑工商、三民高中和普門中學共同組隊，備戰5月開打的玉山盃青棒國手選拔賽。高雄市聯隊今天與穀保家商隊在U18東岸聯盟棒球邀請賽交手，兩隊激戰不下，直到延長賽第10局，高雄市才以2比1拿勝。

擔任後援投手的林逸達今天9局登板，表現亮眼，投2局沒被敲出安打，飆出4次三振，替球隊守住平手局面，讓球隊10局下半有機會靠再見安打拿下勝利，最快球速148公里為生涯最快。

林逸達表示，高一時還有投球，但去年玉山盃時肩膀不舒服，後來完全休息，以野手為主，打擊也有不錯表現；經過約一年的休息，今天比賽登板就驚豔全場，高雄市聯隊總教練李來發表示，他本來就有很好的身體素質，和張景淯都是高雄市接下來選拔賽關鍵投手戰力。

賽後高雄市聯隊球員陸續離開球場，林逸達留下來自己收操，他表示體會到健康還是最重要，很怕再受傷；相隔這麼久再上場投球，林逸達表示，上場就想著一個個解決，對於投球自我要求「控球第一」，不去設想未來目標、一步一步慢慢來。(編輯:孫承武)1070406

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP