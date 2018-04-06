林逸達U18東岸聯盟飆生涯最速 首重健康

2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽，高雄市聯隊投手林逸達休息近一年後再於對外正式賽登板投球，速球連發，最快球速約148公里，後援2局替球隊穩守，表現亮眼。中央社記者謝靜雯攝 107年4月6日

（中央社記者謝靜雯台東6日電）高雄市聯隊林逸達，休息近一年正式賽登板投球、速球連發，最快球速約148公里，後援2局替球隊穩守，表現亮眼；林逸達是攻守俱佳的球員，但他現在體會健康最重要。



高雄市聯隊這次由高苑工商、三民高中和普門中學共同組隊，備戰5月開打的玉山盃青棒國手選拔賽。高雄市聯隊今天與穀保家商隊在U18東岸聯盟棒球邀請賽交手，兩隊激戰不下，直到延長賽第10局，高雄市才以2比1拿勝。



擔任後援投手的林逸達今天9局登板，表現亮眼，投2局沒被敲出安打，飆出4次三振，替球隊守住平手局面，讓球隊10局下半有機會靠再見安打拿下勝利，最快球速148公里為生涯最快。



林逸達表示，高一時還有投球，但去年玉山盃時肩膀不舒服，後來完全休息，以野手為主，打擊也有不錯表現；經過約一年的休息，今天比賽登板就驚豔全場，高雄市聯隊總教練李來發表示，他本來就有很好的身體素質，和張景淯都是高雄市接下來選拔賽關鍵投手戰力。



賽後高雄市聯隊球員陸續離開球場，林逸達留下來自己收操，他表示體會到健康還是最重要，很怕再受傷；相隔這麼久再上場投球，林逸達表示，上場就想著一個個解決，對於投球自我要求「控球第一」，不去設想未來目標、一步一步慢慢來。(編輯:孫承武)1070406