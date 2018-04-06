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美名人賽伍茲復出 史畢斯領先搶風采

發稿時間：2018/04/06 17:17

最新更新：2018/04/06 17:17

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（中央社美國奧古斯塔6日綜合外電報導）美國高球名將老虎伍茲重返美國名人賽，感受到球迷對他的熱情，不過，今天卻是新秀史畢斯受到熱烈歡呼。史畢斯今天揮出低於標準桿6桿的66桿，領先兩桿傲視群雄。

這是老虎伍茲（Tiger Woods）睽違3年首度回到奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）。老虎伍茲去年動過脊椎融合手術，今天終於準備好大展身手，挑戰第5件綠夾克。

從練習場打到第18洞果嶺，奧古斯塔粉絲讓他感受到賓至如歸，不過他今天表現平平，以高出標準桿1桿的73桿作收，讓粉絲少了替他大力喝采的機會。

法新社報導，42歲的老虎伍茲說：「能夠全面復出真是太棒了。我在練習場受到大家起立歡呼。第一次開球時，大家都從會館走出來，還跟到果嶺，他們真的很享受現場氣氛。」

坐擁14座大滿貫賽冠軍的老虎伍茲，在第3洞以一記漂亮的下坡推桿，抓下今天第一隻小鳥。不過，他接下來卻連吞兩記柏忌。

在老虎伍茲表示，打出73桿還可以，並看好自己未來表現後，24歲的德州新銳好手史畢斯（Jordan Spieth）今天手感發燙，後9洞連抓5鳥，領先同胞好手庫查（Matt Kuchar）與弗諾（Tony Finau）兩桿。

史畢斯2015年在美國名人賽封王，2014年與2016年屈居亞軍。（譯者：張曉雯/核稿：劉學源）1070406

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