廖健富打擊火力猛 高國輝喊讚

（中央社記者黃巧雯桃園6日電）中華職棒Lamigo桃猿隊廖健富打擊近況火熱，目前暫居打擊率、全壘打、打點3冠王，富邦悍將高國輝今天稱讚廖健富「揮棒機制很好」，再磨練幾年或許可成為像王柏融這類的打者。



廖健富今天賽前已經連2場開轟，目前打擊率4成69、3發全壘打、12分打點，暫居打擊王、全壘打王、打點王，15支安打也僅落後暫居榜首的桃猿隊王柏融一支。



對於暫居打擊三冠王，廖健富僅淡淡地說，「目前而已，才剛開始」，但他坦言目前表現比自己想像好很多。



廖健富去年剛加盟職棒，一開始也欠缺自信，他透露，經過冬季聯盟、春訓比賽歷練，增加經驗和比賽臨場反應。



廖健富自高中起就有做重訓的習慣，加入職棒後，特別增加2至3倍的訓練量，他表示，由於力量逐漸增加，長打自然就會產生。



高國輝2014年至2016年也曾拿下全壘打王3連霸，他稱讚廖健富「揮棒機制很好、力量也夠」，揮棒技巧和力量都比同年齡的選手好很多。



談到廖健富是否威脅到自己今年爭取全壘打獎項，高國輝笑著說：「我覺得現在誰都可以威脅我，因為我自己第一支都還沒打出來。」



由於廖健富打職棒才第2年，高國輝看好，廖健富若再磨練幾年，或許可成為像王柏融這類的打者。



對於外界把自己與王柏融相比，廖健富認為，由於自己較年輕，王柏融表現一定會比他好很多，他希望能學習王柏融打擊穩定性以及打擊觀念。（編輯：管中維）1070406