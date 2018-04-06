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姚雨翔U18東岸聯盟開轟 台中市靠團體戰

發稿時間：2018/04/06 18:12

最新更新：2018/04/06 18:12

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（中央社記者謝靜雯台東6日電）台中市聯隊姚雨翔今天在U18東岸聯盟棒球邀請賽對玉里高中敲出高中首轟，率隊以10比4拿下首勝。教練廖宏淵表示，投手戰力是台中市最弱的一環，只能靠速度、團體戰。

台中市聯隊高三野手姚雨翔在母隊興大附農就是中心棒次打者，廖宏淵表示，姚雨翔腳程不快，但打擊的平衡不錯，要求他往天空打，長打自然就慢慢打出來；台中市聯隊今天賽前兩戰都吞下敗仗，今天拿下勝利，廖宏淵表示，這幾場比賽姚雨翔每場至少兩安，展現穩定攻擊能力。

台中市聯隊此次由西苑高中與興大附農組成聯隊，也是藉此機會培養默契、觀察選手，廖宏淵表示，投手戰力是台中是最弱的一環，只能靠速度優勢、打團體戰，回去繼續磨練。

今天比賽台中市聯隊比賽前半段積極搶分，首局靠著接連保送、犧牲觸擊、李丞齡、姚雨翔安打，單局攻下2分，2局靠著接連安打、保送、暴投，再添3分、拉開領先差距，3局姚雨翔開轟，台中市隊單局再攻下2分、奠定勝基。

姚雨翔笑說，「每個階段都是到最後一年才開始打全壘打」，國中時期到國三才開轟，雖然高中扛球隊中心棒次，但一直到今天比賽才敲出首轟；他自評心態占很大的問題，「因為怕打不好，所以就想說求安打就好」，反而不會刻意追求全壘打。

姚雨翔少棒、青少棒時期都有國手資歷，他也希望高中最後一年能打出好成績讓大家看到，有機會選入國手名單。（編輯：管中維）1070406

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