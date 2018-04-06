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亞洲盃射箭賽第2站 中華隊為亞運練兵

發稿時間：2018/04/06 20:16

最新更新：2018/04/06 20:16

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（中央社記者林行健馬尼拉6日專電）「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事今天在馬尼拉登場，中華隊以適應東南亞氣候及移地訓練的心情參賽，為今年下旬在印尼舉辦的亞洲運動會做準備。

「2018年亞洲盃射箭賽第2站」下午4時30分在馬尼拉市的黎薩紀念體育場揭開序幕，有中華、印度、馬來西亞、泰國、澳洲、中國、香港、南韓、沙烏地阿拉伯、蒙古、紐西蘭以及卡達等隊參加，將持續到11日。

中華民國射箭協會派出16名選手參賽，女子組有2016年夏季奧運會女子團體銅牌得主譚雅婷和雷千瑩、男子組有2017年世界盃射箭賽鹽湖城站銅牌得主魏均珩，其他也都是今年雅加達和巨港亞運會的參賽選手。

中華隊射箭隊總教練林政賢表示，對中華隊來講，馬尼拉站以調整選手狀況為主要目的，因此是以半移地訓練的心情來參賽。

他說：「我們沒有把比賽當成一定要奪牌來參加，我們知道今年亞運在印尼舉行，它的天氣比較熱，因此我們要到其他東南亞國家出賽，讓選手適應熱帶天氣，調整狀況。現在給選手壓力還太早了。」

林政賢期許選手以自己為假想敵，出國比賽要能維持住在國內的水準，不要一出國就有落差。

中華民國駐菲代表處僑務組已在多個旅菲台商群組發布訊息，歡迎僑胞於10日及11日準決賽及決賽當天，前去為中華隊加油。

馬尼拉站賽事將有複合弓、反曲弓等項目，分個人賽、混雙以及團體賽，參賽選手總計113名。

2018年亞洲盃射箭賽分3站舉行，前一站賽事於3月2日至9日在曼谷舉行，下一站將於7月9日至12日移師台北。（編輯：高照芬）1070406

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