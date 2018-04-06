4局狂灌10分 富邦笑納3連勝

（中央社記者黃巧雯桃園6日電）中華職棒富邦悍將今天對戰Lamigo桃猿，富邦洋投羅力6局失2分，加上打線把握4局大局狂灌10分，終場以12比2擊敗桃猿，搶下三連勝。



富邦悍將今天作客桃園球場迎戰Lamigo桃猿，兩隊分別派出洋投先發，富邦由羅力掛帥，桃猿則派道恩斯把關。



富邦悍將3局上率先展開攻勢，林哲瑄安打帶有一分打點，先馳得點，4局上再趁道恩斯不穩發動一輪猛攻，桃猿換上鄭承浩、洪聖欽登板中繼仍無法化解富邦攻勢，單局一共打了14人次、狂失10分。



羅力投6局，被敲4安打，送出一次保送，狂飆8次三振，僅在4局下失2分，牛棚林晨樺、彭世杰後續登板未再失分，終場就以12比2擊敗桃猿，搶下3連勝，高孝儀第4局單局2安打，貢獻3分打點，賽後獲選MVP。



談到4局下失2分是否與球隊4局上進攻時間過長，等待過久有關，羅力表示，2分跟4局進攻時間過長無關，他享受看打者進攻的感覺，並自認4局下投球策略並沒有很紮實，幾顆球沒有投好，讓對手把握住機會。



富邦去年對戰道恩斯，僅拿下1勝4敗，總教練葉君璋表示，今天一開始就有策略，除了第二輪時候選手有掌握到外，他也認為「球運也有關係」。



對於拿下3連勝，葉君璋僅說：「繼續加油，才剛開始。」



蔣智賢第4局保送上壘後，在隊友安打時，衝上三壘時被球擊中背，儘管同一局二度上場打擊敲安，但隨後換上代跑，葉君璋表示，蔣智賢覺得頭暈，安全起見，讓蔣智賢休息，應該沒有大礙。（編輯：施燕飛/管中維）1070406