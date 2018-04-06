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艾迪頓7局優質先發 兄弟勝獅中止4連敗

發稿時間：2018/04/06 22:05

最新更新：2018/04/06 22:05

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（中央社記者謝靜雯台北6日綜合報導）中華職棒中信兄弟隊今天與統一獅隊交手，兄弟隊先發投手艾迪頓7局優質先發，加上隊友全場11安火力支援，率隊以7比2打敗統一獅，中止近期4連敗。

兄弟隊近期戰績不理想，今天賽前連吞4敗，今天先發投手艾迪頓投出好表現，前5局僅讓獅隊打出一支安打，直到6局遇亂流，先投出保送，一人出局後，隊友守備失誤，被吳桀睿、潘武雄接連敲出安打，失掉2分，但即時止血沒有再掉分數。

艾迪頓先發投7局僅被敲出3支安打，飆出8次三振，失掉2分，鄭凱文、王鴻程把關8、9局，沒有再讓獅隊有得分機會，成功替球隊守住勝利，艾迪頓收下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟今天攻勢串連，首局靠著保送、王勝偉、張志豪、彭政閔、曾陶鎔接連安打，開賽就拿下3分，2局再靠著王峻杰、吳東融接連安打，送回第4分。5局兄弟隊王勝偉率先敲出二壘打，再靠著犧牲觸擊、失誤跑回分數，5局打完取得5比0領先，獅隊雖然6局追回2分，但兄弟7、8兩局再添分數，順利拿下比賽勝利。

艾迪頓表示，今天6局遇到亂流，經過教練團暫停提醒後回穩，「每隊都會在比賽中遇到不穩的狀況，重點是怎麼踩剎車」，今天與捕手合作不錯，守備也很幫忙，他也感謝現場的球迷，無論主、客場，都很用力的幫球員們加油。

兄弟隊明天繼續在天母棒球場與獅隊交手，兄弟明天由蔡齊哲先發，獅隊目前戰績3連敗，明天將由洋投馬丁尼茲掛帥，力拚止敗。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070406

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