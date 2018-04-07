林志光揣摩松井裕樹 拚U18青棒國手

台東縣聯隊投打俱佳好手林志光（右），7日在U18東岸聯盟棒球邀請賽對成功商水單場3安、中繼2局好投，率隊以7比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年4月7日

（中央社記者謝靜雯台東7日電）台東縣聯隊投打俱佳好手林志光，今天在U18東岸聯盟棒球邀請賽對成功商水單場3安、中繼2局好投，率隊以7比1拿勝。他揣摩日職投手松井裕樹動作，也盼自己更成熟。



目前高一的林志光去年入選U15亞洲青少棒賽中華代表隊，他表示，和國外球隊交手開眼界，刺激自己更有企圖心，想要比別人更強，有了高強度國際賽經驗，「回到母隊壓力沒有這麼大，但還是會要求做好自己的本分。」



這次U18東岸聯盟前幾場比賽沒有打出好表現，「今天想開一點，希望能對球隊有貢獻」，林志光先發打第3棒，單場5打席上壘率百分百，敲出3支安打、選到2次保送；7局登板中繼，投2局被敲一支安打、無失分，表現亮眼。



台東縣聯隊總教練葉明嘉表示，前幾場比賽林志光可能給自己太大的壓力，但他打擊好、速度不錯、還能投，是球隊極力培養的潛力好手，今年應該會被選入玉山盃國內青棒選拔賽台東縣代表隊名單中。



林志光表示，平時碰到傳統一級強隊穀保家商、高苑工商的機會不多，此次比賽交手觀察，感覺到他們的想法很成熟，他也期許除了保持健康外，思想能更成熟；但他很有自信，「如果真的拚，我們也不會輸人」。



林志光偶像是日職投手松井裕樹，平時會去看他的投球影片，也會模仿他的投球動作，欣賞在場上的霸氣。他說，目標是拚國手資歷，「但不會急、慢慢來」。（編輯：黃瑞弘）1070407