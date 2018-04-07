/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 沙塵暴螢火蟲之墓侯友宜朴槿惠
>rss

林志光揣摩松井裕樹 拚U18青棒國手

發稿時間：2018/04/07 12:31

最新更新：2018/04/07 13:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 台東縣聯隊投打俱佳好手林志光（右），7日在U18東岸聯盟棒球邀請賽對成功商水單場3安、中繼2局好投，率隊以7比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝　107年4月7日台東縣聯隊投打俱佳好手林志光（右），7日在U18東岸聯盟棒球邀請賽對成功商水單場3安、中繼2局好投，率隊以7比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝　107年4月7日

（中央社記者謝靜雯台東7日電）台東縣聯隊投打俱佳好手林志光，今天在U18東岸聯盟棒球邀請賽對成功商水單場3安、中繼2局好投，率隊以7比1拿勝。他揣摩日職投手松井裕樹動作，也盼自己更成熟。

目前高一的林志光去年入選U15亞洲青少棒賽中華代表隊，他表示，和國外球隊交手開眼界，刺激自己更有企圖心，想要比別人更強，有了高強度國際賽經驗，「回到母隊壓力沒有這麼大，但還是會要求做好自己的本分。」

這次U18東岸聯盟前幾場比賽沒有打出好表現，「今天想開一點，希望能對球隊有貢獻」，林志光先發打第3棒，單場5打席上壘率百分百，敲出3支安打、選到2次保送；7局登板中繼，投2局被敲一支安打、無失分，表現亮眼。

台東縣聯隊總教練葉明嘉表示，前幾場比賽林志光可能給自己太大的壓力，但他打擊好、速度不錯、還能投，是球隊極力培養的潛力好手，今年應該會被選入玉山盃國內青棒選拔賽台東縣代表隊名單中。

林志光表示，平時碰到傳統一級強隊穀保家商、高苑工商的機會不多，此次比賽交手觀察，感覺到他們的想法很成熟，他也期許除了保持健康外，思想能更成熟；但他很有自信，「如果真的拚，我們也不會輸人」。

林志光偶像是日職投手松井裕樹，平時會去看他的投球影片，也會模仿他的投球動作，欣賞在場上的霸氣。他說，目標是拚國手資歷，「但不會急、慢慢來」。（編輯：黃瑞弘）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP