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美國名人賽2輪 利德領先伍茲勉強晉級

發稿時間：2018/04/07 12:58

最新更新：2018/04/07 12:58

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（中央社奧古斯塔7日綜合外電報導）美國高球好手利德今天在難度較高的幾個洞拿出精彩表現，美國名人賽第2輪打完以兩桿優勢領先群雄；睽違3年重返美國名人賽的老虎伍茲手感不順，但仍晉級保住一線生機。

利德（Patrick Reed）今天前9洞在頭3洞與後3洞連抓3鳥，接著後9洞再抓3鳥，並且吞下3記柏忌，收在低於標準桿6桿的66桿，在奧古斯塔國家高球俱樂部（Augusta National Golf Club）打完36洞，總桿數來到低於標準桿9桿的135桿。利德去年並列PGA錦標賽亞軍。

法新社報導，利德說：「我只是想辦法讓自己擺脫險境，以在推桿順利進洞。我把球打到對的位置，因此推桿時可打出好成績。」

世界排名第24的利德，是繼2015年的南非名將艾爾斯（Ernie Els）後，首位在美國名人賽（The Masters）頭兩天標準桿為5桿的4個洞，全部射鳥或揮出更好成績。

澳洲好手李希曼（Marc Leishman）揮出67桿，以137桿的總桿數暫時排名第2；瑞典選手史滕森（Henrik Stenson）以139桿暫居第3。

坐擁14座大賽冠軍的老虎伍茲（Tiger Woods），去年動過脊椎融合手術，這是他自2015年來首度重返美國名人賽，兩輪下來以高於標準4桿的148桿晉級，令一睹這位高球傳奇風采的球迷感到欣慰。老虎伍茲上一次在四大賽封王，是在2008年的美國公開賽。

老虎伍茲說：「6個月前，我還不知道能否再次打球。我非常感激能有這次機會再次揮桿。我很想念高球，現在很開心可以參賽。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070407

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