台維斯盃因雨延遲開打 莊吉生先拿第一點

台灣網球好手莊吉生（前），7日在台維斯盃以兩個6比3獲勝，為中華隊拿下第一點。中央社記者李晉緯攝 107年4月7日

（中央社記者李晉緯台北7日電）喜歡熱身完直接出賽的台灣網球好手莊吉生，今天在台維斯盃遇到賽事因雨延後開打，苦等90分鐘後他仍以直落二獲勝，為中華隊拿下第一點，賽後他說：「下雨真的讓比賽變得不好打。」



台維斯盃亞大2級的比賽，中華隊今天起在主場台北市網球中心迎戰伊朗，今天第一點單打由莊吉生迎戰莫丹齊（Amirvala Madanchi）。



今天展開的賽事一度因為雨勢延遲了90分鐘，在正式開打後，莊吉生在第2局先突破對手發球局，2保、1破取得3比0領先，之後兩人各自保發，莊吉生以6比3下首盤。



次盤兩人各自保發，雙方3比3僵持不下時，莊吉生在第7局、第9局兩度破發，以6比3鎖定勝利，讓中華隊拿下第一點。



莊吉生在賽前記者會時曾表示，他喜歡在熱身完、身體狀況最好的時候就立刻上場比賽，但今天比賽因雨延後90分鐘開打，對此他表示，因為下雨延後開打、場地也受影響，「讓這場比賽真的變得不好打」。



莊吉生也提到，在今天的比賽中，對手不斷大聲為自己打氣，讓他不免覺得「真煩」，但他選擇保留體力，直到比賽後段才跟著「喊聲」為自己加油，靠著這股氣勢兩度破發、拿下比賽。



談到台維斯盃改為3盤2勝的賽制，對此莊吉生表示，平時大家都有職業比賽要打，台維斯盃要打5盤對選手的體力真的是考驗，這次改打3盤讓他的體力調節相對有利。



今天稍晚，第2點單打由楊宗樺對上克里德（Shahin Khaledan）；8日雙打將由謝政鵬與彭賢尹的組合，對上卡干納諾里吉（Mohammad Kargaranoroochi）與秀庫維（Ashkan Shokoofi）的組合，接下來兩點單打分別由莊吉生對上克里德、楊宗樺對上莫丹齊。（編輯：李錫璋）1070407



