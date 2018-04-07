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張鴻傑後援止血 U18東岸聯盟穀保勝東大

發稿時間：2018/04/07 15:48

最新更新：2018/04/07 16:37

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zoom in 穀保家商隊高一投手張鴻傑，7日在U18東岸聯盟棒球邀請賽，與台東大學藍隊比賽，平手時登板後援穩守，穀保7局靠著安打、失誤搶分，以4比3勝東大。中央社記者謝靜雯攝　107年4月7日穀保家商隊高一投手張鴻傑，7日在U18東岸聯盟棒球邀請賽，與台東大學藍隊比賽，平手時登板後援穩守，穀保7局靠著安打、失誤搶分，以4比3勝東大。中央社記者謝靜雯攝　107年4月7日

（中央社記者謝靜雯台東7日電）穀保家商隊高一投手張鴻傑，今天在U18東岸聯盟棒球邀請賽，與台東大學藍隊比賽，平手時登板後援穩守，穀保7局靠著安打、失誤搶分，以4比3送給東大藍首敗。

張鴻傑為去年U15亞洲青少棒賽中華代表隊一員，但結束國際賽後手不舒服，休息了一陣子，直到去年底長華盃全國高中棒球菁英賽高中生涯首度亮相，冠軍戰對普門中學完投勝。

穀保家商隊總教練周宗志表示，張鴻傑也是球隊積極培養的投手戰力，現階段速度還沒有達到要求，但控球、變化球有水準，這次參加U18東岸聯盟主要就是用來觀察接下來國內國手選拔賽可用之兵，雖然不見得今年就有機會選入代表隊，「但他是我們下學年度重要的投手戰力」。

今天穀保家商與東大藍隊交手，東大藍隊陣容為4月10日開打的全國成棒甲組春季聯賽班底，今天賽前拿下3勝；今天比賽穀保3局靠著何恆佑陽春砲取得領先，4局再靠著蔡佳諺二壘打、觸身球保送、犧牲短打、許元泰適時二壘打，再添2分。

穀保一路領先，6局投手遇亂流，東大藍隊靠著接連安打、保送、暴投，單局攻下3分、扳平比數，危機時壓上張鴻傑後援採煞車，替球隊守住平手局面，讓穀保有機會在7局靠著何恆佑二壘打、保送、失誤，拿下致勝分。

張鴻傑表示，國中階段在球隊算是不錯的投手，但進到強投眾多的穀保難免會有壓力，「想要趕快爬到木棒組，所以有機會就想要表現給教練團看」，對於目前自己在U18東岸聯盟出賽表現還算滿意。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070407

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