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專題／陸放寬招收台生標準 大學憂衝擊台灣高教招生

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楊宗樺直落二勝 中華隊台維斯盃連拿2點

發稿時間：2018/04/07 16:46

最新更新：2018/04/07 17:29

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台維斯盃網賽7日開打，台灣網球好手楊宗樺（左2）出戰第2點單打，儘管因慢熱一度打得跌跌撞撞，但漸入佳境的他仍成功拿下勝利，讓中華隊連拿兩點。中央社記者李晉緯攝　107年4月7日台維斯盃網賽7日開打，台灣網球好手楊宗樺（左2）出戰第2點單打，儘管因慢熱一度打得跌跌撞撞，但漸入佳境的他仍成功拿下勝利，讓中華隊連拿兩點。中央社記者李晉緯攝　107年4月7日

（中央社記者李晉緯台北7日電）台灣網球選手楊宗樺今天在台維斯盃一度因為慢熱打得跌跌撞撞，所幸在暖機完成後以直落二獲勝，讓中華隊連拿兩點，賽後他表示，面對陌生對手，一開始較為急躁，後來才逐漸打出水準。

台維斯盃亞大2級的比賽，中華隊今天起在主場台北市網球中心迎戰伊朗，第1點單打在因雨延遲90分鐘開打後，莊吉生以兩個6比3擊敗莫丹齊（Amirvala Madanchi），讓中華隊搶下第1點。

第2點單打由楊宗樺對上克里德（Shahin Khaledan），慢熱的楊宗樺首局就被對手破發，之後雙方各自保發，楊宗樺在第6局反破後扳成3比3平手，他在5比4領先時，於第10局破發，先以6比4拿下首盤。

完成「暖機」後，楊宗樺在次盤沒給對手太多機會，在第4局破發後，3保、1破取得4比1領先，接著兩人各自保發，楊宗樺再以6比3鎖定勝利。

中華隊在莊吉生、楊宗樺陸續贏球後，在台維斯盃的比賽連拿兩點，目前以2比0領先伊朗。

zoom in 台維斯盃網賽7日開打，台灣網球好手楊宗樺出戰第2點，以直落二獲勝。賽後楊宗樺表示，一開始面對陌生對手較為急躁，後來才逐漸打出水準。中央社記者李晉緯攝　107年4月7日台維斯盃網賽7日開打，台灣網球好手楊宗樺出戰第2點，以直落二獲勝。賽後楊宗樺表示，一開始面對陌生對手較為急躁，後來才逐漸打出水準。中央社記者李晉緯攝　107年4月7日

對於自己今天的表現，楊宗樺認為，今天的對手之前沒看過，因為不清楚對手球路，加上對手開賽表現不差，讓他一開始有點太急躁，還好教練提醒他不要急，他才在次盤打出自己的水準。

中華隊隊長（即教練）江勁彥表示，楊宗樺是有經驗的選手，開賽的小亂流讓他信心有點動搖，後來戰術上做了變化，也順利度過難關，今天他的發球狀況維持得還不錯，後面也調整得越來越好，讓比賽沒有拖到第3盤。

今天中華隊今天連拿兩點，8日雙打將由謝政鵬與彭賢尹的組合，對上卡干納諾里吉（Mohammad Kargaranoroochi）與秀庫維（Ashkan Shokoofi）的組合，接下來兩點單打分別由莊吉生對上克里德、楊宗樺對上莫丹齊。（編輯：李錫璋）1070407

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