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專題／陸放寬招收台生標準 大學憂衝擊台灣高教招生

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大谷翔平擊球飛出速度又破百 打擊力道驚人

發稿時間：2018/04/07 17:17

最新更新：2018/04/07 17:46

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日籍二刀流球星大谷翔平，美西時間6日晚間對戰奧克蘭運動家隊再擊出全壘打，擊球飛出速度又破百，打擊力道驚人。圖為大谷翔平跑壘。（資料照片、洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真　107年4月7日日籍二刀流球星大谷翔平，美西時間6日晚間對戰奧克蘭運動家隊再擊出全壘打，擊球飛出速度又破百，打擊力道驚人。圖為大谷翔平跑壘。（資料照片、洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真　107年4月7日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯6日專電）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今晚對戰奧克蘭運動家隊再擊出全壘打，且擊球飛出速度再破百哩，打擊力道驚人。

大聯盟官網報導，大谷翔平晚間面對運動家投手高塞特（Daniel Gossett），投出時速93.8哩的二縫線直球，擊出飛越中外野全壘打牆的大號全壘打。

大聯盟的統計數據顯示，當時大谷翔平的「擊球飛出速度」（Exit Velocity，打者揮棒擊球，球飛出的瞬間球速）達112.4哩（約180公里），球飛行449呎（約137公尺）才落地，打擊力道強勁。

大谷翔平二局下的陽春全壘打，終結天使比數掛零的困窘，最後13比9逆轉勝。

雖然7局下無人出局天使二、三壘有人，大谷翔平可惜擊出內野滾地出局，不過這球的擊球飛出速度依舊破百，達110哩，打得非常扎實。

目前大谷翔平共18個打數，擊出7支安打，7分打點，打擊率是3成89。

大聯盟去年球季，擊球飛出速度達113哩的球，比例只有0.24%。打席（Plate Appearance）數達20次的658名打者中，只有75人的擊球飛出速度曾達113哩，占比僅11%。

4日大谷翔平對戰克里夫蘭印地安人隊，面對投手麥克亞力斯特（Zach McAllister）時，擊球飛出速度最快曾達到112.8哩。

大谷翔平將在美西時間8日，於主場首次登板先發對戰運動家，這是他第2度對運動家先發主投的比賽。

他首次先發對運動家是在當地時間4月1日、天使作客奧克蘭，大谷翔平投6局，三振打者6人次，被敲3支安打掉3分，最後天使7比4獲勝。大谷翔平奪下美職生涯首場勝投。（編輯：陳惠珍）1070407

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