SBL富邦掌握籃板 季後賽第2輪扳倒裕隆首勝

（中央社記者李晉緯台北7日電）SBL季後賽第2輪今天開打，例行賽排名第5的富邦掌握制空權，在籃板比對手多拿15個的情況下，以76比71擊敗例行賽龍頭裕隆，在季後賽次輪首戰取得勝利。



第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽第2輪7戰4勝制的賽事，在彰化縣立體育館登場，季後賽首輪打滿5場才驚險以3比2晉級的富邦勇士，今天挑戰已休息10天、以逸待勞的裕隆納智捷。



富邦在林書緯單節10分帶領下，在首節以23比12取得兩位數領先，上半場也以37比30領先裕隆；下半場裕隆曾將分數超前，但末節關鍵失誤，在終場前21.75秒落後3分。



急欲扳平比分的裕隆不斷在三分線外找尋進攻機會，胡凱翔的出手遭張宗憲影響未進後，張伯維兩罰俱中讓富邦將領先擴大到5分，即便陳世念快速上籃要回2分，但蔡文誠兩罰全進，最終富邦仍以76比71拿下系列戰首勝。



富邦的賽勒（Garret Siler）獲得全隊最多的16分、19籃板，林書緯整場比賽貢獻15分；裕隆以攻下全場最高22分的周柏臣表現最佳，砍進5個三分球，差點率裕隆反撲成功的奈維爾（Luke Nevill）收下15分、15籃板。



賽勒表示，上半場只拿5分，下半場積極在籃下尋求攻擊機會，除找回自己的優勢，也幫助球隊在關鍵時刻穩住陣腳。



對於贏球的關鍵，賽勒認為，全隊打出團隊籃球，充分掌握籃板球，籃板比對手多搶15個絕對是關鍵，但大家30次罰球只進16個，命中率只有5成3，尤其他9罰只中2，「回去我會好好檢討、改進」。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070407