奧運4金天后騷擾案 日角力協會道歉教練辭職

日本角力協會教練榮和人（右）因騷擾拿過4屆奧運金牌的日本角力天后伊調馨（左），已被迫辭職。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京7日綜合外電報導）日本角力協會教練榮和人（Kazuhito Sakae）因騷擾拿過4屆奧運金牌的日本角力天后伊調馨（Kaori Icho），已被迫辭職。這起醜聞震撼日本全國角力界。



法新社報導，遭投訴的榮和人曾幫日本代表隊在2016年里約奧運角力項目摘下4面金牌。



在第3方律師組成的小組提出報告後，日本角力協會昨晚承認遭到投訴，並確認57歲的協會選手強化本部長榮和人騷擾伊調馨的4起事件。



根據律師小組，2010年伊調馨加入國家隊培訓營時，榮和人當時對伊調馨說：「你竟然敢在我面前摔跤？」。



律師小組在報告中指出，2010年伊調馨參加世錦賽時，榮和人甚至對伊調馨的教練施壓，要求停止與她合作。



投訴內容指出，未經充分解釋就將伊調馨排除在2010年廣州亞運的日本代表隊名單之外，這已構成騷擾。



報告指出，伊調馨將訓練據點搬到東京，榮和人並不認同這項舉動，他從此便開始騷擾她。



日本角力協會主席福田富昭（Tomiaki Fukuda）不僅道歉，並矢言會檢討訓練體系和重大賽事的選拔制度。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1070407