/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平空氣品質鄭南榕沙塵暴
>rss

奧運4金天后騷擾案 日角力協會道歉教練辭職

發稿時間：2018/04/07 21:04

最新更新：2018/04/07 21:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
日本角力協會教練榮和人（右）因騷擾拿過4屆奧運金牌的日本角力天后伊調馨（左），已被迫辭職。（檔案照片／共同社提供）日本角力協會教練榮和人（右）因騷擾拿過4屆奧運金牌的日本角力天后伊調馨（左），已被迫辭職。（檔案照片／共同社提供）

（中央社東京7日綜合外電報導）日本角力協會教練榮和人（Kazuhito Sakae）因騷擾拿過4屆奧運金牌的日本角力天后伊調馨（Kaori Icho），已被迫辭職。這起醜聞震撼日本全國角力界。

法新社報導，遭投訴的榮和人曾幫日本代表隊在2016年里約奧運角力項目摘下4面金牌。

在第3方律師組成的小組提出報告後，日本角力協會昨晚承認遭到投訴，並確認57歲的協會選手強化本部長榮和人騷擾伊調馨的4起事件。

根據律師小組，2010年伊調馨加入國家隊培訓營時，榮和人當時對伊調馨說：「你竟然敢在我面前摔跤？」。

律師小組在報告中指出，2010年伊調馨參加世錦賽時，榮和人甚至對伊調馨的教練施壓，要求停止與她合作。

投訴內容指出，未經充分解釋就將伊調馨排除在2010年廣州亞運的日本代表隊名單之外，這已構成騷擾。

報告指出，伊調馨將訓練據點搬到東京，榮和人並不認同這項舉動，他從此便開始騷擾她。

日本角力協會主席福田富昭（Tomiaki Fukuda）不僅道歉，並矢言會檢討訓練體系和重大賽事的選拔制度。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1070407

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP