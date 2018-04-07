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潘武雄蘇智傑開轟 統一獅險勝中信兄弟

發稿時間：2018/04/07 22:00

最新更新：2018/04/07 22:47

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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊7日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，雙方你來我往，最終統一獅以8比7擊敗中信兄弟，賽後統一獅球員在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年4月7日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊7日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，雙方你來我往，最終統一獅以8比7擊敗中信兄弟，賽後統一獅球員在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年4月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒中信兄弟與統一獅隊今天交手，兩隊牛棚輪流放火，合計動用10名投手，獅隊靠著潘武雄、蘇智傑聯手開轟，終場8比7險勝，中止3連敗。

千安倒數的統一獅隊潘武雄此役猛打賞，首局首打席就從中信兄弟先發投手蔡齊哲手中轟出兩分砲，2局下獅隊攻下一分後，4局下潘武雄又再敲安，追加一分。

統一獅隊洋投馬丁尼茲投6局，被敲出7支安打，失3分，7次三振，2次保送，獅隊前6局以5比3領先。

兩隊牛棚第7局起輪流出狀況，中信兄弟7、8局合計攻下4分，統一獅隊先在7局下追回一分後，8局下潘武雄敲出內野滾地球，先攻下一分，追成7比7平手後，蘇智傑隨即從中信兄弟投手鄭凱文手中轟出陽春砲，獅隊終場以8比7勝出，中止3連敗。

潘武雄單場4打數2安打1保送，包括一發2分全壘打，貢獻4分打點，距離千安僅差3支安打，賽後獲選單場MVP。

獅隊今天牛棚鄭鈞仁、林航、江承峰及邱浩鈞中，僅林航、江承峰無失分，但林航未解決任何打者，還被敲2安，邱浩鈞是後段比賽唯一封鎖中信打者的投手，投1.2局無失分，沒被敲出安打。

統一獅隊總教練黃甘霖表示，近幾場比賽牛棚都有些狀況，但畢竟投手都年輕，加上獅隊近年來面臨世代交替，因此會給予年輕投手機會，希望短時間能夠能改進。

談到關鍵時刻敲出全壘打，蘇智傑表示，鄭凱文今年無論球速、準度都不錯，前幾次對戰都打不好，上場打擊時，只想要確實打到球。

由於開季至今，中間一度陷入低潮，但蘇智傑並不擔心，他表示，其實都打得不錯，只是都打到有人的地方，運氣有點不好，但今天開轟後，他認為將能振奮自己，往後比賽能表現得更好。

中信兄弟此役儘管輸球，但開路先鋒王威晨表現不錯，單場4安打。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070407

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊7日晚間在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，8局下統一獅蘇智傑敲出中外野方向陽春全壘打，也打下勝利打點。中央社記者張新偉攝　107年4月7日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊7日晚間在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，8局下統一獅蘇智傑敲出中外野方向陽春全壘打，也打下勝利打點。中央社記者張新偉攝　107年4月7日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊7日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，8局下統一獅潘武雄（後右4）擊出游擊滾地球遭刺殺，但是將三壘上跑者送回本壘得分，拿下單場第4分打點，幫助球隊獲勝，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝　107年4月7日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊7日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，8局下統一獅潘武雄（後右4）擊出游擊滾地球遭刺殺，但是將三壘上跑者送回本壘得分，拿下單場第4分打點，幫助球隊獲勝，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝　107年4月7日
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