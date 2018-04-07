SBL金酒洋將立功 季後賽首戰勝璞園

（中央社記者李晉緯台北7日電）SBL金酒今天在季後賽首戰中，靠年度新人獎得主張文平領銜，全隊以5成3命中率砍進10記三分球，加上洋將拉莫斯攻下20分、19籃板，立下功勞，最終以79比70擊敗璞園。



第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽第2輪7戰4勝制的賽事，今天在彰化縣立體育館開打，例行賽排名第3的金門酒廠在首輪擊敗上季冠軍台北達欣工程，在次輪挑戰本季例行賽第2的桃園璞園建築。



這場比賽的上半場，金酒拉莫斯（Peter Ramos）、蘇奕晉都攻下10分，張文平三分球3投全進貢獻9分，璞園只靠簡浩獨得11分苦撐，中場金酒以42比33領先璞園。但令人擔心的是，拉莫斯前兩節還沒打完，就已經累積4次犯規，若未能節制，金酒將在下半場頓失禁區依靠。



兩隊易籃再戰，金酒下半場一度將領先拉開到兩位數，但失誤不斷出現，加上戴維斯（Quincy Davis）頻頻攻擊禁區，讓璞園緊咬比分，身陷犯規麻煩的拉莫斯雖在防守上無法全力拚搏，但仍強攻10分，張文平也持續在三分線外開火，讓金酒最終仍以79比70搶下系列賽首勝。



拉莫斯上半場就面臨犯滿窘境，但他撐到最後拿下全隊最高20分、19籃板，蘇奕晉也貢獻18分。至於三分球7投5中的張文平，與張容軒雙雙拿下15分；戴維斯有22分、23籃板的「雙20」演出，簡浩、吳岱豪分別拿下16分、12分。



在張文平5記三分球拉抬下，金酒整場比賽三分球19次出手命中10球，命中率5成3遠高於璞園的2成4，是這場比賽勝負一大關鍵，對此張文平不願居功，他說：「拉莫斯在下半場展現智慧，沒有犯滿離場，讓球隊禁區有所屏障，大家才能放膽在外圍攻擊。」（編輯：梁君棣）1070407