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鈴木一朗再敲雙安 MLB生涯累計3085支安打

發稿時間：2018/04/08 09:09

最新更新：2018/04/08 09:16

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（中央社明尼阿波利斯7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB日籍球星鈴木一朗今天再敲雙安，這是他本季第2次雙安表現，大聯盟生涯累計3085支安打，他所屬的西雅圖水手終場以11比4大勝東道主明尼蘇達雙城。

鈴木一朗今天擔任水手先發第8棒並鎮守左外野，3局上半首次打席使用短打觸擊，但球滾往三壘方向被雙城投手接起迅速傳向一壘刺殺。

5局上半第2打席敲出左外野安打，並靠隊友馬哈馬（Mike Marjama）和高登（Dee Gordon）接連安打跑回本壘。

到了第7局上半，鈴木一朗鎖定雙城救援投手普力斯（Ryan Pressly）投出的第2顆球，敲出中外野的一壘安打。

鈴木一朗今天總計3打席2安打並跑回1分，目前本賽季打擊率2成63，大聯盟生涯則累計3085支安打，目前在MLB史上排名第21。

路透社報導，水手先發投手李克（Mike Leake）今天主投5局失2分自責分，被打出3支安打送出4次保送，全場沒有投出三振。

水手打者席格（Kyle Seager）和艾瑞迪（Guillermo Heredia）今天皆分別打出2分全壘打，希利（Ryon Healy）在第8局上半敲出3分打點二壘打，幫助水手擴大領先差距。

雙城先發貝里奧斯（Jose Berrios）今天主投4.2局失5自責分，且被敲6支安打送出7次三振。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1070408

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