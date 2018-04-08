洋基投打發揮中止連敗 8比3擊潰金鶯

（中央社紐約7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基中繼投手羅伯森今天在7局上二、三壘有人的情況登板，向客隊巴爾的摩金鶯強打者馬查多和史構普連送2次三振化解危機，終場洋基以8比3獲勝中止2連敗。



路透社報導，金鶯強棒馬查多（Manny Machado）在3局上半擊出追平比數的2分打點二壘安打。指定打擊阿爾瓦雷茲（Pedro Alvarez）則在4局上敲出帶有1分打點安打，幫助金鶯以3比2超前。



洋基三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）本季前12打數都沒擊出安打，今天在2局下半終於敲出首安，並於6局下半打出帶有1分打點的高飛犧牲打，幫助洋基以4比3再度取得領先。



羅伯森（David Robertson）今天是本季第5度登板救援，他先在7局上半向金鶯打者馬查多和史構普（Jonathan Schoop）連送2次三振化解失分危機，第8局又順利解決3名打者，1.2局投球沒讓金鶯打者站上壘包。



羅伯森守住對方攻勢的同時，隊友打擊也有不錯的發揮，6局下半靠著安杜哈爾高飛犧牲打以及羅邁恩（Austin Romine）敲出安打再下兩城。



7局下半，洋基重砲賈吉（Aaron Judge）打出帶有1分打點二壘安打，一壘手奧斯汀（Tyler Austin）則從金鶯救援投手亞卡伯尼斯（Jimmy Yacabonis）手中擊出2分打點安打，幫助球隊擴大領先差距。



洋基先發投手葛瑞（Sonny Gray）主投6局被打出4支安打，失3分，3分都是自責分，奪下個人本季首勝。



吞下本季第2敗的金鶯投手提爾曼（Chris Tillman），今天是大聯盟生涯第200次先發。他今天共計投出106球，5.1局被敲出8支安打，失5分，5分都是自責分。（譯者：陳彥鈞/核稿：鄭詩韻）1070408