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台東棒球場夜間照明 東岸聯盟U18冠軍賽啟用

發稿時間：2018/04/08 12:49

最新更新：2018/04/08 13:40

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zoom in 台東縣棒球場長期因無夜間照明設備，導致職棒等許多賽事無意願到台東舉辦。經縣府向教育部體育署爭取經費補助，第一棒球場的照明設備完工，8日晚間啟用。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　107年4月8日台東縣棒球場長期因無夜間照明設備，導致職棒等許多賽事無意願到台東舉辦。經縣府向教育部體育署爭取經費補助，第一棒球場的照明設備完工，8日晚間啟用。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　107年4月8日

（中央社記者李先鳳台東縣8日電）台東縣棒球村第一棒球場夜間照明設備，將於今天晚間舉行啟用儀式後，2018年Sunny東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽率先登場，歡迎民眾到場觀戰。

台東縣棒球場長期因無夜間照明設備，導致職棒等許多賽事無意願到台東舉辦。經縣府向教育部體育署爭取經費補助，近一年來進行招標及工程相關作業，第一棒球場的照明設備終於完工。

東岸聯盟U18棒球賽4至8日開戰，此次總計12支球隊參賽，高強度對戰被視為5月陸續開打的國內青棒國手選拔賽前哨戰。

台東縣政府教育處長張志明表示，為設置符合賽事轉播規格的夜間照明設備，從104年規劃向體育署爭取經費，最後核定新台幣3000萬元，興建外野四支燈柱、內野觀眾席頂棚左右兩側各20盞燈具、更新棒球場圍網等，工程於去年12月22日完工，完成驗收，將於今晚正式啟用。

除夜間照明設備，後續進行電子記分板更新為LED記分板，轉播室、球員休息室等球場周邊設施修繕。

張志明指出，近年積極推廣棒球運動，除場地設備整建及舉辦各項賽事外，也補助球隊對外參賽，並建立棒球重點學校校長遴選制度，希望深耕棒球培育，發掘具潛力選手，提升縣內運動風氣，棒球發展能長遠穩定。（編輯：張銘坤）1070408

台東縣棒球村第一棒球場夜間照明設備，8日晚間舉行啟用儀式後，2018年Sunny東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽率先登場。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　107年4月8日台東縣棒球村第一棒球場夜間照明設備，8日晚間舉行啟用儀式後，2018年Sunny東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽率先登場。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真　107年4月8日
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