李振昌中繼無失分 林子偉張育成都敲安

（中央社記者謝靜雯台北8日綜合報導）旅美道奇隊小聯盟3A投手李振昌，今天對小熊隊中繼登場，總計投1局無失分，投出1次三振；旅美小聯盟野手林子偉、張育成今天都有出賽，也都有安打表現。



道奇隊和小熊隊今天比賽一路僵持，7局打完兩隊依然0比0平手，李振昌8局登板中繼，接連讓打者打出滾地球、三振、飛球出局，結束投球任務，李振昌今天用10球投完1局沒被敲出安打。



兩隊直到延長賽第10局才有得分攻勢，道奇隊10局上半拿下3分、小熊下半局追回3分，再度扳平比數，11局上半道奇隊再添3分，小熊隊下半局追分不及，道奇隊以6比5拿勝。



旅美紅襪隊3A野手林子偉，本季首度出賽，今天與費城人隊比賽先發打第2棒、守游擊，首局獲保送，紅襪隊3局靠著觸身球保送、林子偉單場第2次保送、安打，拿下全場唯一一分。



林子偉6局率先敲安上壘，但隊友沒能延續攻勢，沒能替球隊跑回分數；今天比賽林子偉單場2打數敲出一支安打，選到2次保送，另有一次被三振。



費城人隊3局靠著保送、安打、高飛犧牲打先拿一分，4局再靠著觸身球保送、失誤、安打，多添兩分保險分，紅襪終場以1比3吞下敗仗。



印地安人隊3A野手張育成，今天在與海盜隊比賽先發打第6棒、守游擊，單場4打數敲出一支安打，吞下2次三振；海盜隊今天2局靠著保送、接連安打先拿2分，4局再靠接連長打取得4比0領先，6局靠著接連5支安打、保送，單局攻下5分、奠定勝基，終場印地安人隊就以0比10吞敗。（編輯：張銘坤）1070408