/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大谷翔平空氣品質鄭南榕沙塵暴
>rss

謝政鵬台維斯盃首勝 中華隊保級成功

發稿時間：2018/04/08 13:37

最新更新：2018/04/08 13:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北8日電）中華隊今天靠謝政鵬、彭賢尹聯手以直落二贏球，連下3點後確定擊敗伊朗，在台維斯盃亞大二級保級成功，這也是第3次打台維斯盃的謝政鵬在此賽的首勝，對此他說：「等了6年的勝利終於到手。」

台維斯盃亞大2級的比賽今天持續在台北市網球中心進行，中華隊7日的前兩點單打，莊吉生、楊宗樺都以直落二贏球，讓中華隊取得2比0領先，今天第3點雙打若能再贏，中華隊將確定擊敗伊朗。

今天第3點雙打賽事，謝政鵬與彭賢尹的組合，對上卡干納諾里吉（Mohammad Kargaranoroochi）與秀庫維（Ashkan Shokoofi）的組合。

比賽首盤，謝政鵬/彭賢尹打得強勢，3破、3保連下6局，以6比0輕鬆拿下首盤。

次盤卡干納諾里吉/秀庫維在首局保住發球局，終於拿下本場比賽的第1局，前4局雙方各自保發，以2比2戰成平手，此時謝政鵬/彭賢尹1破、1保取得4比2領先，之後雙方各自保發，謝政鵬/彭賢尹再以6比4鎖定勝利。

談到這次的比賽，謝政鵬表示，今天他和隊友開賽就把氣勢打起來，整場比賽也都表現得不錯，伊朗選手的發球好，尤其網前的移位很好，「我們只好把球打深，這樣的策略收到成效」，彭賢尹則說：「很開心中華隊能保級成功，希望未來能打回一級。」

謝政鵬/彭賢尹贏球讓中華隊連拿3點也確定擊敗伊朗，原訂由莊吉生對克里德（Shahin Khaledan）的第4點單打已無關兩隊勝負，因此中華隊改派年輕小將許育修出戰。（編輯：黃于）1070408

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP