謝政鵬台維斯盃首勝 中華隊保級成功

（中央社記者李晉緯台北8日電）中華隊今天靠謝政鵬、彭賢尹聯手以直落二贏球，連下3點後確定擊敗伊朗，在台維斯盃亞大二級保級成功，這也是第3次打台維斯盃的謝政鵬在此賽的首勝，對此他說：「等了6年的勝利終於到手。」



台維斯盃亞大2級的比賽今天持續在台北市網球中心進行，中華隊7日的前兩點單打，莊吉生、楊宗樺都以直落二贏球，讓中華隊取得2比0領先，今天第3點雙打若能再贏，中華隊將確定擊敗伊朗。



今天第3點雙打賽事，謝政鵬與彭賢尹的組合，對上卡干納諾里吉（Mohammad Kargaranoroochi）與秀庫維（Ashkan Shokoofi）的組合。



比賽首盤，謝政鵬/彭賢尹打得強勢，3破、3保連下6局，以6比0輕鬆拿下首盤。



次盤卡干納諾里吉/秀庫維在首局保住發球局，終於拿下本場比賽的第1局，前4局雙方各自保發，以2比2戰成平手，此時謝政鵬/彭賢尹1破、1保取得4比2領先，之後雙方各自保發，謝政鵬/彭賢尹再以6比4鎖定勝利。



談到這次的比賽，謝政鵬表示，今天他和隊友開賽就把氣勢打起來，整場比賽也都表現得不錯，伊朗選手的發球好，尤其網前的移位很好，「我們只好把球打深，這樣的策略收到成效」，彭賢尹則說：「很開心中華隊能保級成功，希望未來能打回一級。」



謝政鵬/彭賢尹贏球讓中華隊連拿3點也確定擊敗伊朗，原訂由莊吉生對克里德（Shahin Khaledan）的第4點單打已無關兩隊勝負，因此中華隊改派年輕小將許育修出戰。（編輯：黃于）1070408