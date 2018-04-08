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美國名人賽第3輪 利德抓兩鷹續保領先

發稿時間：2018/04/08 14:06

最新更新：2018/04/08 14:06

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（中央社喬治亞州奧古斯塔7日綜合外電報導）美國選手利德（Patrick Reed）今天在被雨水侵軟的奧古斯塔國家高球俱樂部兩度抓鷹，美國名人賽打完3輪後以3桿優勢暫居排頭。

法新社報導，利德揮出低於標準桿5桿的67桿，連續3輪都繳出60幾桿佳績，54洞共拿下低於標準桿14桿的202總桿成績。

儘管北愛爾蘭好手麥克羅伊（Rory McIlroy）、美國名將佛勒（Rickie Fowler）和西班牙選手拉姆（Jon Rahm）都收在低於標準桿7桿的65桿，利德仍穩居贏得個人首座大賽冠軍的有利位置。

麥克羅伊若在名人賽首度封王，將完成生涯大滿貫霸業。麥克羅伊現在以205總桿獨居第2，佛勒以207桿暫排第3，世界排名第3的拉姆則以208總桿排第4。

路透社報導，過去27位冠軍得主有22人將在明天最後一輪決賽一決勝負，不過最有機會穿上綠夾克的還是利德或麥克羅伊其中一人。

落後領先選手9桿的美國好手史畢斯（Jordan Spieth）似乎承認賽況差不多就是如此。

他說：「派屈克（利德）抱持著他有充分能力在這裡奪冠的心態來參賽，他正在證明他的能耐。」「他明天與羅伊（麥克羅伊）的對決會相當精采。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林憬屏）1070408

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