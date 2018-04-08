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網球新秀許育修逆轉 奪個人台維斯盃首勝

發稿時間：2018/04/08 15:39

最新更新：2018/04/08 16:19

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台維斯盃亞大2級的賽事8日持續在台北市網球中心進行，潛力新秀許育修出戰第4點單打，他在先丟首盤的情況下逆轉擊敗對手，拿下個人在台維斯盃的首勝。中央社記者李晉緯攝　107年4月8日台維斯盃亞大2級的賽事8日持續在台北市網球中心進行，潛力新秀許育修出戰第4點單打，他在先丟首盤的情況下逆轉擊敗對手，拿下個人在台維斯盃的首勝。中央社記者李晉緯攝　107年4月8日

（中央社記者李晉緯台北8日電）中華隊於台維斯盃連下3點，在亞大2級保級成功，潛力新秀許育修因此獲得出賽機會，他在先丟首盤的情況下逆轉擊敗對手，拿下個人在台維斯盃的首勝。

台維斯盃亞大2級的比賽今天持續在台北市網球中心進行，中華隊7日的前兩點單打，莊吉生、楊宗樺都以直落二贏球，謝政鵬與彭賢尹的組合也在今天的雙打以直落二贏球，讓中華隊連拿3點，確定擊敗伊朗也成功保級。

在無關對戰勝負的情況下，中華隊在第4點單打改派年輕小將許育修迎戰對克里德（Shahin Khaledan）。

第4點單打比賽開打後，許育修在第3局的發球局遭破，以1比2落後，之後雙方各自保發，許育修先以4比6丟掉首盤；次盤許育修回神，兩人1比1平手後，他3保、2破連下5局，以6比1扳平戰局。

決勝的超級搶10，許育修在以4比6落後時，發動連下5分攻勢，率先取得賽末點，即便對手此時連追兩分，許育修仍拿下關鍵分數，以10比8鎖定勝利，硬是逆轉戰情，拿下他個人在台維斯盃的首勝。

談到今天的比賽，許育修表示，他很開心能代表中華隊出賽，雖然比賽結果無關兩隊勝負，但「說不緊張是不可能的」，首盤他確實因為壓力而沒有表現好，幸好之後有把戰局逆轉。

中華隊隊長（即教練）江勁彥表示，因為前3點贏球確定保級成功，所以第4點才大膽啟用許育修，「許育修這樣的潛力新秀需要在這樣的機會出賽，未來才能順利銜接起中華隊戰力」，今天許育修在首盤遇到困境，還好在戰術變化後找到勝利的機會。（編輯：方沛清）1070408

台灣網球新秀許育修（右）8日拿下個人在台維斯盃的首勝，中華隊教練江勁彥（左）表示，許育修這樣的潛力新秀需要在這樣的機會出賽，未來才能順利銜接起中華隊戰力。中央社記者李晉緯攝　107年4月8日台灣網球新秀許育修（右）8日拿下個人在台維斯盃的首勝，中華隊教練江勁彥（左）表示，許育修這樣的潛力新秀需要在這樣的機會出賽，未來才能順利銜接起中華隊戰力。中央社記者李晉緯攝　107年4月8日
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