麥卡臣單場6安還扛再見轟 巨人擊敗道奇

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社舊金山7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人打者麥卡臣（Andrew McCutchen）今天單場敲出6支安打，創生涯新高，並在14局下半擊出再見3分砲，幫助巨人在主場以7比5擊敗洛杉磯道奇。



路透社報導，道奇第5棒佛塞斯（Logan Forsythe）在14局上半，從巨人第9任投手葛梅茲（Roberto Gomez）手中敲出帶有1分打點的安打，讓道奇以5比4突破平手僵局。



巨人打者湯林森（Kelby Tomlinson）和帕尼克（Joe Panik）則於14局下半展開反攻，從道奇第10任投手方特（Wilmer Font）手中接連打出安打，下一棒麥卡臣便轟出再見3分砲結束比賽。方特沒有解決任何打者便失3分自責分苦吞敗投。



麥卡臣今天比賽前6個打數共擊出4支一壘安打及1支二壘安打，並在14局下半的第7個打席纏鬥到第12球，才一棒敲出左外野方向的3分全壘打。這是他轉隊到巨人的首轟，也是生涯第7支再見全壘打。



麥卡臣總計7打數敲出6安並貢獻4分打點，但他在前面6場比賽卻只有2支安打。



巨人當家捕手波希（Buster Posey）在4局下半敲出2分砲，二壘手帕尼克今天擊出3支安打，開路先鋒傑克森（Austin Jackson）也打出2安。



巨人全隊擊出17支安打，比道奇的12支還多。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070408