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中信暫維持5人先發輪值 陳琥可能轉先發

發稿時間：2018/04/08 17:30

最新更新：2018/04/08 18:44

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zoom in 中華職棒中信兄弟總教練史耐德（圖）8日表示，目前仍會維持現行5人先發輪值，但不排除未來從牛棚或二軍中找出先發投手人選，其中，陳琥過去2年都是以成為先發投手目標去培養。中央社記者黃巧雯攝　107年4月8日中華職棒中信兄弟總教練史耐德（圖）8日表示，目前仍會維持現行5人先發輪值，但不排除未來從牛棚或二軍中找出先發投手人選，其中，陳琥過去2年都是以成為先發投手目標去培養。中央社記者黃巧雯攝　107年4月8日

（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒中信兄弟本季戰績暫時墊底，總教練史耐德今天表示，儘管目前仍會維持現行5人先發輪值，但未來不排除從牛棚或二軍中，找出先發投手人選，他透露有可能會讓陳琥先發。

中信兄弟今年開季至今僅拿下3勝8敗，戰績敬陪末座，不過史耐德目前仍傾向維持由3位洋投賽格威、艾迪頓、萊福力以及2名本土投手蔡齊哲、王則鈞組成的5人先發輪值。

中信兄弟投手蔡齊哲昨天先發對戰統一獅，僅投3.1局被敲出7支安打，包括2發全壘打，失5分退場，史耐德表示，比較兩次先發，儘管第一場投球內容比較好，但經調整過，蔡齊哲第2場部分地方做得比第一場好。

談到蔡齊哲本季累積投11局，就被敲出4轟，被全壘打率偏高，史耐德認為，原因可能在於蔡齊哲自信心不足。

中信兄弟目前仍會讓蔡齊哲留在先發投手輪值，史耐德表示，蔡齊哲擁有很好投球能力或球種，但現階段自信心不足，與自身能力無法契合，若未來能確切認知自己實力，才有可能全部發揮，他也看好蔡齊哲在一軍可望擁有不錯的表現。

至於未來是否考慮從牛棚找出其他先發投手人選，史耐德透露，二軍有幾名先發投手狀況不錯，以及在一軍牛棚待命的陳琥，未來都有可能先發，其中陳琥過去2年都是以成為先發投手目標去培養。

中信兄弟團隊守備率0.966，居4隊之末，教練賽前也特別增加球員內野滾地球與外野飛球守備訓練量，史耐德表示，除了藉由增加訓練量，建立選手信心外，也希望選手能展現更好企圖心，想著場上每一球都打來自己守備範圍，這樣球打來才能立即反應。（編輯：李亨山）1070408

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