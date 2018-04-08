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羽球國手張瀞升 18日赴印度浦那爭戰

發稿時間：2018/04/08 18:28

最新更新：2018/04/08 18:28

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（中央社澎湖縣8日電）澎湖首位青年羽球國手張瀞升，18日代表台灣赴印度浦那參加2018年世界中學生羽球錦標賽，盼爭取國際級大賽首面獎牌；哥哥張瀞元9日先前往印尼參加系列賽，兄弟2人在羽球界嶄露鋒芒。

張瀞元在出國比賽前，曾利用短暫的空檔時間，返澎湖探視家人，張瀞元與張瀞升任職警察的父親張德志今天告訴中央社記者，他原本擬隨團陪同出國加油，但臨時取消，期待兒子為國爭光。

目前就讀南投竹山高中的張瀞升，今年2月間在台北舉行的2018年世界中學生羽球錦標賽台灣代表隊選拔賽中，與另一羽球好手吳丞恩搭配，在激烈比拚中，脫穎而出，取得青年國手資格。世界中學生羽球錦標賽每兩年舉辦一次，今年主辦國為印度。

張德志育有3名子女，都在國內羽球界佔有一席之地，相當引人注目。姐姐張瀞心是高雄科大的羽球校隊；張瀞升今年入選國家中學生羽球國手隊選手，也是澎湖首位羽球國手；哥哥張瀞元，目前也晉身全國甲組選手，9日則先行前往印尼參賽。

張瀞升小時候因心臟病動過心臟手術，身材個頭比一般同儕小了一號，顯得瘦弱，卻未影響對羽球的熱愛，從小學一年級時，就跟著兄姐一起打羽球，後為澎湖羽球教練吳明修收於門下，展開訓練，展露長才。

民國100年，時為國小5年級的張瀞升，越級挑戰，在新北市參加第一屆全球華人青少年羽球11歲組國手選拔時，贏得第一名，並與吳丞恩等4位選手代表赴中國大陸廣東比賽，奪下雙打冠軍。

張德志說，張瀞升18日將與其他3位選手代表台灣前往印度浦那征戰，期盼在世界中學生羽球錦標賽發揮水準，在國際級大賽中爭取首面獎牌，為國爭光。（編輯：梁君棣）1070408

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