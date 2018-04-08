日職羅德隊李杜軒吞2K 陳冠宇下二軍

（中央社記者謝靜雯台北8日綜合報導）日職羅德隊今天與火腿隊比賽直到延長賽第11局才分出勝負，羅德隊李杜軒比賽後半段上場，總計3打數吞下2K，羅德以5比2拿勝；昨天先發表現不理想的陳冠宇今天下二軍。



羅德隊今天首局靠著荻野貴司二壘打、滾地球、高飛犧牲打先馳得點，火腿隊首局下半靠著接連安打、滾地球追分，1比1扳平比數，羅德隊4局靠著中村獎吾、井上晴哉接連安打拿分，以2比1超前比數，火腿隊6局下半再追回1分，兩隊9局打完2比2僵持不下，將比賽逼入延長賽。



旅日羅德隊野手李杜軒今天沒有排在先發打序中，7局上場代打，敲出中外野飛球出局，9局、11局打擊機會都吞下三振，賽後打擊率1成67。



羅德隊延長賽第11局靠著接連保送、田村龍弘關鍵安打，一棒送回3分，火腿隊下半局追分不及，羅德拿下比賽勝利。



羅德隊投手陳冠宇，昨天賽前生涯與火腿隊交手11次，防禦率僅0.61，表現不錯，但昨天對火腿隊先發投4局被敲3發全壘打，失掉6分皆為責失分，吞下本季一軍首敗。



陳冠宇賽後接受日媒採訪時表示，今天比賽球投得太甜了，才會一直被打，羅德隊總教練井口資仁則說，配球太過單調是主要原因，也表示下週羅德隊僅有5場比賽，陳冠宇沒有上場機會，因此先讓他下二軍調整。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070408