再扛終結者 邱浩鈞平常心抓出局數

（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒統一獅邱浩鈞近日再度暫代獅隊終結者角色，邱浩鈞表示，每個投手登板目標就是抓下每局3個出局數，他告訴自己不要把自己當成終結者，就當作第8局在投球。



統一獅隊去年終結者陳韻文因手肘發炎，開季缺陣，原先由王鏡銘扛起終結者，但近期表現不理想，改由去年曾擔任終結者的邱浩鈞暫代。



邱浩鈞昨天在與中信兄弟比賽中，第8局獅隊以6比7落後，在一出局二壘有人的情況下登板救火，投1.2局無失分，沒被敲出安打，僅投出1次保送，飆出3次三振，封鎖中信兄弟攻勢，表現亮眼，靠著獅隊打者8局下攻下2分，拿下勝投。



再度重回終結者的位置，邱浩鈞並未多想，他告訴自己上場時，不要想著自己是終結者，就當成第8局在投，就像每個投手上場目標就是抓下每局3個出局數，才不會給自己太大壓力。



邱浩鈞表示，自己在投球時會用正面態度思考球進壘角度以及與打者對決的結果，比起擔心球威力不夠、被打者打到，他認為若對自己有信心，反而效果更好。



邱浩鈞去年出賽61場，都以後援角色登板，拿下1勝4敗17中繼，防禦率3.48，表現比2016年進步，他將原因歸功於獅隊教練團對投手定位明確，設定中繼、後援投手各投一局，每位投手只要專心抓到該局3個出局數，不用擔心需要提早登板，也讓投手容易進行調整。（編輯：方沛清）1070408