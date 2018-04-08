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施子謙6局失4分 黃甘霖讚優質先發

發稿時間：2018/04/08 21:01

最新更新：2018/04/08 21:24

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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，統一派出施子謙擔任先發投手。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，統一派出施子謙擔任先發投手。中央社記者張新偉攝　107年4月8日

（中央社記者黃巧雯台北8日電）中職統一獅今天迎戰中信兄弟，先發打線全員安打，終場以10比4擊敗中信，施子謙本季初登板先發，投6局失4分奪勝投，總教練黃甘霖稱讚，施子謙表現比預期好，算優質先發。

中信兄弟先發投手王則鈞今天首局就崩盤，僅投0.2局失4分（3分自責分）提前退場，被敲出3支安打，2次保送，張凱倫、江忠城接手中繼，各掉2分，包括4局下獅隊郭阜林從江忠城手中轟出的兩分砲。

統一獅隊先發投手施子謙本季首度先發，首局失一分後，第2至4局儘管每局都讓打者上壘，但都能化解危機，但5局上再度出現亂流，一上來面對中信兄弟打者接連投出四壞球、觸身球保送，並被周思齊敲出安打，單局合計攻下2分，6局上吳東融安打再追回一分，中信將比數追成4比8。

獅隊打者前4局每局都有分數進帳，在沉寂一局後，第6局趁著中信兄弟換上第4任投手陳琥，陳鏞基轟出兩分砲，終場就以10比4贏球，拿下二連勝。

施子謙投6局被敲8安失4分，靠著打線幫忙，牛棚廖文揚、王鏡銘聯手守住領先優勢，拿下勝投。

黃甘霖認為，施子謙本季首度先發的表現比預期好，無論控球或變化球都具水準，算是優質先發，只是有些球對方被打到，之後還要再修正一下。

至於施子謙下週是否會登板先發，黃甘霖表示，還待觀察施子謙此役投完後，明天身體是否會不舒服，再決定下週先發或暫下二軍。

談到獅隊吳桀睿2局下保送上壘後，在中信兄弟投手牽制一壘時，被球擊中，隨後換上代跑，黃甘霖評估，吳桀睿傷勢應該還好，考量球季還長，為了安全起見，讓吳桀睿先退場休息。（編輯：李亨山）1070408

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，中信兄弟派出王則鈞擔任先發投手。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，中信兄弟派出王則鈞擔任先發投手。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，1局下統一吳桀睿敲出中左外野方向二壘安打，帶有一分打點。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，1局下統一吳桀睿敲出中左外野方向二壘安打，帶有一分打點。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，1局下統一朱元勤敲出右外野深遠的二壘安打，帶有一分打點。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，1局下統一朱元勤敲出右外野深遠的二壘安打，帶有一分打點。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，4局下統一獅潘武雄擊出安打，距離生涯千安，還差兩支。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，4局下統一獅潘武雄擊出安打，距離生涯千安，還差兩支。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，4局下統一郭阜林（圖）敲出中外野方向兩分全壘打，幫助球隊擴大領先，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，4局下統一郭阜林（圖）敲出中外野方向兩分全壘打，幫助球隊擴大領先，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，4局下統一郭阜林（中）敲出中外野方向兩分全壘打，幫助球隊擴大領先，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，4局下統一郭阜林（中）敲出中外野方向兩分全壘打，幫助球隊擴大領先，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，統一終場以10比4擊敗中信兄弟，賽後選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，統一終場以10比4擊敗中信兄弟，賽後選手在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，統一郭阜林（右3）單場3分打點，幫助球隊獲勝，賽後獲選單場MVP，並與啦啦隊一起跳舞。中央社記者張新偉攝　107年4月8日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，統一郭阜林（右3）單場3分打點，幫助球隊獲勝，賽後獲選單場MVP，並與啦啦隊一起跳舞。中央社記者張新偉攝　107年4月8日
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