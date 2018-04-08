裕隆故意犯規失江山 富邦二連勝

（中央社記者李晉緯台北8日電）SBL季後賽次輪富邦對裕隆第2戰，雙方終場前以68比68戰成平手之際，裕隆意外使出犯規戰術，讓富邦洋將塞勒兩罰俱中，以70比68險勝裕隆，對於關鍵的犯規，裕隆不願多做說明。



第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽第2輪7戰4勝制的第2場比賽持續在彰化縣立體育館進行，前場比賽拿下勝利的富邦，在系列賽以1比0領先裕隆。



今天的比賽中，雙方一路拉鋸，第4節剩下18秒時，雙方以68比68戰成平手，裕隆在終場前9.79秒，選擇故意對賽勒犯規，在賽勒2罰全進的情況下，富邦最終以70比68險勝裕隆，在系列賽拿下2連勝。



對於因為關鍵的犯規而輸球，裕隆執行教練魏永泰不願多談，只說：「輸球就是輸球，我們不願意找任何理由」，並表示當時沒有多想，也未考量賽勒前場比賽的罰球狀況。



針對此次犯規，賽後富邦總教練許晉哲有所抱怨，表示比賽終了前，裕隆針對非持球的賽勒犯規，裁判應該給予違反運動道德犯規，對此中華民國籃球協會秘書長李一中表示，目前為止並未收到富邦的正式抗議，因此對此判決不予置評。



富邦今天以拿下17分、14籃板，並罰進關鍵分數的賽勒表現最佳，張宗憲、蔡文誠分別貢獻14分、11分；裕隆胡凱翔今天攻下全場最高22分，奈維爾、周柏臣分別拿下14分、10分。（編輯：吳協昌）1070408