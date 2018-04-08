全壘打不強求 郭阜林先拚打點進帳

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊8日在天母棒球場迎戰中信兄弟隊，4局下統一郭阜林（圖）敲出中外野方向兩分全壘打，幫助球隊擴大領先，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 107年4月8日

（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒統一獅郭阜林今天敲出兩分砲，本季第9場比賽才開轟，但郭阜林並不著急，他認為若擊球點確實，全壘打自然會出來，他希望在球隊能扮演好助攻角色，至少要有打點進帳。



郭阜林去年出賽60場，敲出11發全壘打，今天對戰中信兄弟賽前，本季首轟還未開張，直到4局下才從江忠城手中轟出兩分砲，此役單場4打數1發全壘打，3分打點，賽後獲選單場MVP。



前2次打擊都未能敲出安打，郭阜林坦言有點心急，他說：「可能是因為得點圈有人，想把分數送回來。」



郭阜林透露，3日作客桃園球場與Lamigo桃猿隊比賽，其實差點開轟，差一顆球距離，今天第3次上場打擊敲出全壘打，讓他很開心本季首轟出爐。



對於今年全壘打到第9場比賽才開張，進度稍微落後，郭阜林不著急，他提到全壘打就像打擊教練曾告訴他的，若擊球點確實、強勁，全壘打自然就會出來。



郭阜林透露，去年並沒有很強求要轟全壘打，但光是下半季就打9轟，他坦言有點意外。



至於今年設定敲幾支全壘打，郭阜林並未多談，他希望能扮演好球隊助攻角色，至少能夠有打點進帳。



郭阜林內外野兼修，今天先發守三壘，他坦言比起守外野，守三壘讓他較為自在。



此外，郭阜林自認今天比賽守備狀況不錯，他透露，觀察中信兄弟王勝偉打擊，最近擊出的球常往三壘方向飛來，且相當強勁，但首局未能攔下，讓他直喊可惜，但第7局成功守住，他坦言很開心，希望未來每顆球都能成功攔下。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070408



